Il buen retiro di re Carlo è la Transilvania, dove il tempo si è fermato

(Adnkronos) - Non è la Scozia, con il suo Castello di Balmoral, e nemmeno la regale tenuta di Sandringham, nel Norfolk, il luogo del buen retiro di re Carlo. Si trova invece in Romania, e più precisamente in Transilvania, dove il tempo si è fermato a un'epoca pre-industriale, dove la natura è ancora intatta e la semplicità regna sovrana. Tant'è che è da ben 25 anni che Charles frequenta questo paradiso bucolico, dove non c'è traccia di telefoni, di wifi e nemmeno di televisioni. Dove gli alloggi del sovrano sono semplici ed essenziali, e dove gli unici lussi sono una stufa a legna del XVII secolo, un letto a castello in legno e un ritratto della regina Elisabetta II.

Una strada sterrata di cinque chilometri, che attraversa prati fioriti e case color pastello, conduce alla casa di Carlo, a Zalanpatak. Il borgo della Transilvania frequentato dal re è perso in un tempo senza macchine, dove le vie sono percorse da carri trainati dai cavalli e dal bestiame. La Romania - scrive il Washington Post - è "parte della sua vita", ha affermato il conte Tibor Kalnoky, lontano parente e amico di Carlo. "Ritrova molte di quelle cose che ha sempre fatto, tutto ciò in cui crede e che sta cercando di trasmettere, e per cui lotta. Il fatto che venga qui da oltre 25 anni parla da sé".

La Romania rurale offre al re sia un rifugio che un laboratorio vivente per le sue preoccupazioni che riguardano l'ambiente, l'agricoltura e la biodiversità. Qui, l'agricoltura su piccola scala è uno stile di vita e il paesaggio è ricco di piante e animali estinti o rari nell'Europa settentrionale. Qui vivono ancora orsi, lupi e linci, scomparsi da tempo dalla Gran Bretagna a causa della caccia, della deforestazione e della perdita di habitat. Un pannello informativo in una delle proprietà di Carlo segnala che solo in questo angolo della Transilvania ci sono 1.200 specie di piante. Un altro sottolinea che in Romania ci sono "oltre 200 specie di farfalle, rispetto alle sole 40 del Regno Unito".

La stagione in cui Charles trascorre solitamente le vacanze in Transilvania è tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Soggiorna nella sua pensione con sette camere da letto a Zalanpatak, che chiude ai visitatori e si riempie del suo personale di sicurezza. In altri periodi, le camere costano circa 170 euro a notte, con un supplemento per attività come l'osservazione degli orsi, le gite in carrozza trainata da cavalli o la preparazione della torta tradizionale.