Jacobs, il ritiro dopo la delusione di Tokyo? "Non so se vale la pena continuare"

(Adnkronos) -

Marcell Jacobs pensa al ritiro? Il velocista azzurro è stato eliminato oggi, domenica 14 settembre, nella semifinale dei 100 metri ai Mondiali di Tokyo 2025, lì dove quattro anni fa aveva vinto un oro olimpico. Dopo quel trionfo però Jacobs è caduto in una crisi da cui, anche a causa di diversi problemi fisici, non sembra riuscire a uscire: "La testa mi sta dicendo che non riesce a continuare a reggere tutte queste delusioni, non mi sento più il Marcell di una volta", ha detto a caldo ai microfoni di Rai Sport.

"So che non valgo 10''16, ma questo è il tempo che ho nelle gambe in questo momento. Mi ero fatto una promessa dopo l'anno scorso, che se avessi avuto un'altra stagione difficile non so quanto avrei potuto continuare", ha spiegato Jacobs, "la gente ha iniziato a conoscermi dopo i Giochi, ma le parole di tristezza nella mia carriera sono state tre volte di più rispetto a quelle di gioia. Devo prendermi un po' di tempo, per capire se vale la pena continuare soffrire così".

"Devo prendermi un po' di tempo per capire se vale la pena continuare a soffrire così, 10.16 non lo facevo nemmeno quando facevo salto in lungo. Speravo in un tocco di magia tornando nello stadio che mi ha regalato il giorno più bello della mia vita. Non si può vivere nel passato", ha continuato, lasciando dubbi sulla sua presenza nella staffetta 4x100, "c'è chi sta meglio di me e sarebbe meglio far fare esperienza ai più giovani. Valuteremo nei prossimi giorni".