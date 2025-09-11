 / NECROLOGI

NECROLOGI | 11 settembre 2025, 16:36

La Presidenza, gli Amministratori, la Direzione ed il personale della Cassa Edile di Biella ed OPEB esprimono profonda vicinanza al Presidente Bonifacio di ANCE Biella ed alla sua famiglia per la scomparsa del caro Cristian

La Presidenza, gli Amministratori, la Direzione ed il personale della Cassa Edile di Biella ed OPEB esprimono profonda vicinanza al Presidente Bonifacio di ANCE Biella ed alla sua famiglia per la scomparsa del caro Cristian

La Presidenza, gli Amministratori, la Direzione  ed  il personale della Cassa Edile di Biella ed OPEB esprimono profonda vicinanza al  Presidente Bonifacio di ANCE Biella ed  alla  sua famiglia per la prematura scomparsa del caro fratello Cristian, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze.

Cassa Edile Biella - OPEB

Le prime dal territorio

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore