La Presidenza, gli Amministratori, la Direzione ed il personale della Cassa Edile di Biella ed OPEB esprimono profonda vicinanza al Presidente Bonifacio di ANCE Biella ed alla sua famiglia per la scomparsa del caro Cristian

La Presidenza, gli Amministratori, la Direzione ed il personale della Cassa Edile di Biella ed OPEB esprimono profonda vicinanza al Presidente Bonifacio di ANCE Biella ed alla sua famiglia per la prematura scomparsa del caro fratello Cristian, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze.
