/
NECROLOGI
Archivio
Mobile
In Breve
domenica 31 agosto
Vittorio Mora
Elisabetta Mingrone, ved. Bosso
sabato 30 agosto
Lucia Coppo, in Broglia Fratin - Partecipazione
Lucia Coppo, in Broglia Fratin
Piero Franzoi
Santo Bottone
Enrico Zago
Giovanna Testa, ved. Bastaroli
Luigino Braghin
venerdì 29 agosto
Morena Ferro
Leggi le ultime di: NECROLOGI
NECROLOGI
|
31 agosto 2025, 09:05
Anna Maria Bruni - Anniversario
Le prime dal territorio
Biella
Un biellese alla Maratona di Sydney
Grande prova di Andrea Franciosi de La Vetta Running.
Circondario
A Candelo oltre 200 persone la camminata a favore de La Casa per l’Autismo FOTO e VIDEO
Cossato e Cossatese
Calcio, 4 squadre in sfida per il 1° Memorial Piercarlo Ferrero
Valli Mosso e Sessera
Porte aperte al Santuario del Cavallero tra visite e passeggiate nella natura
Valle Elvo
A Occhieppo Inferiore si corre il Gir di Cassini per una lodevole iniziativa
Valle Cervo
Pralungo, un piccolo gesto in memoria di Erika Preti: “Una targa rinnovata per non dimenticare”
Basso Biellese
Verrone, furto nella notte in un locale
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Biella, uomo lava il cane in autolavaggio: Codacons presenta denuncia
Biella Motori
Nuova MG HS Ibrida: il SUV ibrido che sorprende. Ecco le prime impressioni FOTO e VIDEO
Enogastronomia
Bolle di Malto 2025, presenti anche gli stand delle Pro Loco biellesi. D'Alessandro: “Sono le sentinelle del...
Fashion
Corso gratuito Tecnico Acconciatura a Borgosesia FOTO
Music Cafè
Bolle di Malto 2025, grande pubblico a Biella per i concerti in piazza Martiri al chiaro di luna FOTO
Vita Eco e Casa
Meno calore e più privacy: Uniko Pellicole oscura i vetri della tua auto FOTO e VIDEO
