Dal Nord/Ovest, incidente stradale sulla SP299 a Quarona, Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi 10/08/25 prima delle 16 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta sulla SP299 nel comune di Quarona per un incidente stradale che ha visto coinvolte 2 vetture in un impatto frontale.

L' intervento dei Vigili del Fuoco è servito alla collaborazione con il personale sanitario nel prestare il primo soccorso ed alla messa in sicurezza dei veicoli e dell' area interessata.

Nello scontro sono state interessate 4 persone.

Presenti sul posto i sanitari e agenti della Polizia.