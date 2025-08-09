Prima Pagina
CRONACA
POLITICA
ATTUALITÀ
EVENTI
SPORT
COSTUME E SOCIETÀ
ECONOMIA
CULTURA E SPETTACOLI
AL DIRETTORE
NECROLOGI
LINK
Tutte le notizie
Biella
Circondario
Cossato e Cossatese
Valli Mosso e Sessera
Valle Elvo
Valle Cervo
Basso Biellese
Valsesia
Cronaca dal Nord Ovest
Regione Piemonte
/
NECROLOGI
Archivio
Mobile
In Breve
venerdì 08 agosto
Amelia Salaroli, ved. Gioeli
Imer Giacomone
Clelia Rivetti, ved. Scarrone
Liliana Braga, ved. Gnatta
giovedì 07 agosto
Sergio Benfatti, Ragioniere
Mario Biaggi
Mauro Perino
Anna Cretu, in Cretu
mercoledì 06 agosto
Carmen Barbonaglia, ved. Ubertalli
Nella Chiocchetti, ved. Piantino
Leggi le ultime di: NECROLOGI
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Annunci lavoro
Animalerie
A tavola con gusto
Benessere e Salute
Biella motori
Casa Edilizia
Consulta il meteo
CSEN News
Danzamania
Enogastronomia
Fashion
Gusti & Sapori
L'opinione di...
Music Cafè
Newsbiella Young
Oroscopo
Fotogallery
Videogallery
Copertina
NECROLOGI
|
09 agosto 2025, 08:59
Gabriella Bozzo, ved. Moda
Le prime dal territorio
Biella
Torna il Torneo Internazionale di Scacchi “Città di Biella”, è la 14° edizione
Sarà il 27 e il 28 settembre
Circondario
Ronco: il Comune accetta l'estinzione della Fondazione Asilo Scuola e ne acquisisce il patrimonio
Cossato e Cossatese
Auser Cossato, una cena al Santuario di Graglia aspettando la nuova stagione di appuntamenti
Valli Mosso e Sessera
Torna il Torneo Internazionale di Scacchi “Città di Biella”, è la 14° edizione
Valle Elvo
A Donato torna la distribuzione della polenta concia degli Alpini
Valle Cervo
Dal sindaco di Rosazza Delmastro un ringraziamento al Soccorso Alpino
Basso Biellese
Cavaglià, presente anche la Croce Rossa alla Festa dei Giovani
Le prime dalle rubriche
Animalerie
8 agosto, oggi è la Giornata mondiale del gatto! Miao!!!!! qualche curiosità.....
Biella Motori
PNRR, MASE: "Al via nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli a zero emissioni per una transizione sostenibile"
Enogastronomia
Netro, “Agosto in Festa”: una settimana di musica, buon cibo e tradizione dal 9 al 16 agosto
Fashion
Corso gratuito Tecnico Acconciatura a Borgosesia FOTO
Music Cafè
Buona affluenza a Callabiana per il concerto live dei Jalisse e di Gatto Panceri FOTO e VIDEO
Vita Eco e Casa
Meno calore e più privacy: Uniko Pellicole oscura i vetri della tua auto FOTO e VIDEO
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
Copyright © 2013 - 2025 Newsbiella.it - Codice Fiscale: 01906060023 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy