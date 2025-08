Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Con il beneplacito di Venere e l’opposizione di Marte, dovrete cercare di vivere questo break estivo con assennatezza, pazienza e uno spizzico di spensieratezza in attesa di quei cambiamenti che fremono impazienti alle soglie di un autunno sorprendente… Se nei mesi antecedenti il vento dell’inquietudine ha scompigliato i pensieri sappiate che, pian pianino, vi riprenderete, al di là di quella fiacca atta rendervi pigri e sonnacchiosi… Decisioni, conti da far quadrare, soggetti da spronare, scompigli, incontri casuali, buffe esperienze, bisticci domestici, caratterizzeranno dei giorni pieni di luci ed ombre, nel corso dei quali può accadere il prevedibile e l’imprevedibile…Mel mese di agosto date poco per scontato e non esagerate con gli sborsi perché, al ritorno, tante saranno le cose da pagare. Non da escludere contiguità con legali o commercialisti al fine di definire una questione da cui uscirete vittoriosi. Semaforo verdissimo per i vacanzieri, per gli innamorati e per chiunque debba compiere una scelta reputata, in seguito, fortunata… A ferragosto vi ritroverete con amiconi o combinerete una tavolata. Un problemino potrebbe provenire da un malatino, un acciacco, un calo di tono, un tipo sibillino, un aggeggio da aggiustare o qualcheduno a cui stare accanto in un momento delicatino. Attenti pure alle mani leste e ai soliti guastafeste. Considerata la tendenza a disturbi intestinali curate l’alimentazione e mitigate lo stress.

TORO: Che alziate le tende o meno, per dare sollievo ad una mente in fermentazione, frequentate gente carismatica, apritevi agli altri, dichiarate i sentimenti, frequentate combriccole dinamiche, allontanate gli astiosi, gli invidiosi e centellinate ogni attimo pari ad un vino pregiato, rimandando impegni gravosi al “dopo vacanze” in quanto è adesso che necessitate di riposare, rinvenire certezze, cacciare la sfiga, amalgamare i sogni e la realtà, auspicare periodi migliori e iniziare od ultimare un prospetto, malgrado spuntino dei fastidi per un lavoretto, una femmina, un conto pepato o un inopinato comunicato. Chi trascina cause o pendenze ne vedrà la risoluzione, chi ha bisticciato con un compagno, un amico o chicchessia, si semi riappacificherà, chi ha perduto dei soldini o degli aggeggi li ritroverà, chi vive un amore virtuale gli occhietti aprirà, chi si sente solo, stanco e stufo, una simpatia imbastirà e chi è già legato, tra un alterco e un bacetto si barcamenerà… Intorno a ferragosto un giretto al mare, sul lago, in montagna o l’assistere ad uno spettacolo, rilasserà… Attenti però a non cadere o scivolare. Sembra una banalità ma la spiga di grano effigia un simbolo magico, apportatore di prosperità: val la pena procacciarsene un mazzetto, legarlo con un nastrino, appenderlo o riporlo in un cassetto… Il 10 agosto vi accadrà un fatto strano, mentre il 15 vi abbufferete. Fastidi alle articolazioni e colesterolo in agguato.

GEMELLI: Dopo magoni, corrucci e rogne varie, siete giunti al culmine di un’estate propensa a costellare il cammino di rose e belle cose… Il trigono di Saturno, fino al 1° settembre, agevolerà: affogate quindi apprensioni, agitazioni e spassatevela, in quanto necessitate di cacciare i brutti pensieri, vedere nuovi visi, aprire il cuore alla speranza, concedendovi alle grazie di una stagione voluttuosa, ricca di ovazioni, soddisfazioni, scampagnate, e di quei ritrovi ruspanti che fanno dimenticare, per un attimino, qualsiasi problemino. Un neo sarà costituto da un chiodo fisso, un acciacco da lenire, degli scambi di opinione con un figlio o partner zuccone, una buffa proposta e delle contiguità con un soggetto indigesto ma che dovrete, per amor di pace, sopportare. Una novella, intorno a ferragosto, vi irriterà ma, quasi in contemporanea, una posteriore rallegrerà e, in fatto di finanze, dovrete reclamare diritti e spettanze. Le coppiette ben appaiate libreranno per le mete agognate, quelle ai ferri corti bisticceranno mentre, ai single, Cupido lancerà frecce atte a farli innamorare. Bene per i vacanzieri a patto di premunirsi adeguatamente contro episodi di accentuato maltempo. Un pensiero o una missiva vi commuoverà. Contenetevi nei peccatucci di gola, curate un’indisposizione e ascoltate i suggerimenti di un’amica che, oltretutto, vi farà un grande favore. Propensione al mal di schiena e a varie forme di nevrite.

CANCRO: L’estate si staglia all’orizzonte di variopinti arcobaleni con quel Giove che, offrendo il suo sostegno, consentirà di trascorrere attimi decenti a patto di mitigare apprensioni, ansie e agitazioni… Combinate scorribande, viaggetti e, alla faccia della dieta, luculliane abbuffate con contorno di risate … Un neo sarà costituto da una delusione, un calo energetico, un congiunto indisposto, una avvincente proposta, un comunicato mozzafiato, un eccesso di stress portante a somatizzare, una novella importante, un’improvvisata incombente, una mini sosta forzata, un piacere negato e delle contiguità con un tipo intronato… Infischiatevene altamente di chiunque rompa ad oltranza o palesi un contegno tale dallo sconcertare ogni essere normale anche perché, con Giove in vena di euforie, allaccerete o rinforzerete rapporti validi, gettando quelli futili nella differenziata, rinvenendo eleganti tattiche per contrastare le avversità… In amore gli uccellini di bosco si imbarcheranno, tra coppiette le incomprensioni trasborderanno e, in ambito amichevole, le dimostrazioni di benevolenza gratificheranno. Qualche nativo soffrirà di patologie da non trascurare, altri riceveranno dei soldi, degli inviti, gioiranno per una causa, un avanzamento, un figliolo, un piccolo sogno realizzato. Frequentate chi infonde positività e a ferragosto, condizioni meteo permettendo, organizzate qualcosa di speciale ed originale. Qualche nativo diverrà zio, mamma, nonno o papà.

LEONE: Per taluni, e qui molto dipende dalla posizione dell’Ascendente, questa sarà un’estate diversa dalle antecedenti, quasi come se mancasse qualcosa o qualcuno a cui tenevate tanto, oppure causa una serie di eventi o una variazione di programmi atta a spazientire. Spesso apparirete talmente confusi dal non sapere se tagliare con situazioni stagnanti, accondiscendere ai voleri altrui o cantarne quattro a chi avrà un sacco di pretese. Insieme ad amici, alla famiglia o all’amato bene, effettuerete una vacanza avventurosa od originale, combinando altresì dei week end all’insegna dell’allegria e dell’armonia. Qualche nativo penserà a legalizzare un un’unione, altri alleggeriranno un tormentone, altri ancora, per orgoglio o puntiglio, romperanno un rapporto interpersonale… Chi ha bambini si divertirà un sacco. Consigliabile comunque a tutti regalarsi delle pause rilassanti e non arrabbiarsi per inezie! Insomma pensate a spassarvela e rimandate i problemi a quando tornerete. Tra il 2 e il 18 agosto ve la piglierete per un’iniquità o dinanzi ad una novella resterete di baccalà… Occhio alle bidonate finanziarie e a chi, da buon approfittatore, con la scusa del turismo, fa lievitare i prezzi! Se la forma non è perfetta un controllino non guasta. Libagioni garantite per i golosoni e minuta preoccupazione domestica o spettante un congiunto. Il compleanno invece sarà veramente “stellare” con tanto si sorpresa finale. Fastidi ad occhi o lombalgie.

VERGINE: Siete stanchi, stufi o vessati da problemi e contrarietà? Beh… fatevene una ragione ed obliate un periodo scarsamente fervente immergendovi in questa bizzarra estate con verve ed originalità, senza progettare nulla ma invitando il destino a donarvi quel brividino che da un po’ non provavate, ed evadete dalle solite quattro mura al di là di ipocondrie preposte unicamente a procacciare malumori o ansietà… Un grillo sparlante diffonderà voci adulterate: mandatelo a stendere e, fregandovene altamente, sogghignate… Sentimentalmente agosto risulterà essere convulso causa accadimenti destinati a mutare parzialmente la quotidianità o decisioni da prendere riguardo una persona che proprio non riuscite a capire. Le coppie assodate libreranno per mete piacevoli ed incantate. L’essenziale comunque sarà rilassarsi e bighellonare specie se ultimamente le forze sono venute a mancare… Un paio di missive vi faranno rimanere a bocca aperta, farete una eclatante scoperta e la gioia e la tristezza si alterneranno… Occhio ai colpi di calore e all’aria condizionata: potrebbero favorire un’infreddatura. Fattibili dei contatti con enti sanitari. Il 10 agosto, senza dirlo a nessuno, esprimete un desiderio che in autunno magari si materializzerà… A ferragosto invece vi ritroverete con un gruppetto e un comunicato stupirà! Curate molto l’alimentazione, non state troppo sotto il solleone e controllate regolarmente la pressione.

BILANCIA: Proibito stizzirsi, battibeccare o avvilirsi … Il clima vacanziero sarà talmente stuzzichino dal non concedere spazio ad atteggiamenti aventi l’unico scopo di rovinare ciò che di più splendido l’estate potrebbe regalare. Sentimentalmente, con Marte che fino al 26 agosto guarda di storto, vi porrete dei punti interrogativi, palesando una serenità fatiscente sotto la quale si celano rimpianti e la voglia di evadere per mezzo di una libertà che avete solo a metà… I liberissimi invece si infatueranno o imbastiranno un rapportino talmente ardito dal far toccare il cielo con un dito… Qualcuno penserà che siate svampiti ma l’ardore, le interiori fragilità e le insicurezze, fanno parte di un carattere che nessuno potrà mai cambiare come quei difetti che vi rendono squisitamente imperfetti… Quantunque degli amici proponessero una sana follia, accettate, così come effettuerete un piacente viaggetto o parteciperete a fiere, spettacoli, cene, grigliate e, nel contempo, sul filo dell’esitazione, non saprete se respingere o accogliere una mini trasgressione… Se costretti a lavorare rimarrete annichiliti dinanzi al contegno di un essere indegno mentre, se la mente fuma, rilassatela con una gitarella, lungi da chi assilla e a ferragosto date libero sfogo alla fantasia! Fattibili delle piacevoli sorpresine ma anche delle contese chi accampa assurde pretese. Per favorire la diuresi bevete tanta acqua limitando il sale. Propensione a colite o disturbi circolatori.

SCORPIONE: Mitigate il pessimismo e godetevi una stagione da vivere intensamente con tutte le improvvisate che serberà e per la quale varranno delle regole fondamentali tipo: scappare da habitat opprimenti, salvaguardare il benessere, fantasticare, amare, folleggiare e brindare ad una riuscita sino a ieri impensata. Certo che le preoccupazioni non mancano ma, muovendo un passettino alla volta, ogni rogna verrà risolta: basta crederci fermamente e lottare per ottenere quello che volete… Il trigono di Giove aiuterà a risalire la china, specie se gli ultimi mesi sono stati tosti, a risolvere una questione attigua ad affetti, incartamenti, salute o valute. Fidatevi inoltre di quell’intuito che difficilmente fa cilecca, coltivate un’amicizia, effettuate un viaggetto, accettate inviti appetitosi, aiutate chi sta attraversando un momentaccio e, tra un’anguria e un gelato, preparatevi psicologicamente ad un autunno interessante ma complicato. Con il caldo anche il pungiglione si affloscia: quindi lasciatelo sonnecchiare per estrapolarlo più avanti quando sarà necessario. Fattibili dei bisticci con testoni incalliti, dei problemini ad un mezzo meccanico, dei contatti con mezzi matti ma anche delle gaiezze propense a cancellare le passate asprezze. A ferragosto verrete invitati per una grigliata o scorpacciata. Da sorvegliare stomaco, basso ventre, circolazione e le funzioni renali. Attenti a non infortunarvi per disattenzione.

SAGITTARIO: Ed eccola qui l’estate che aspettavate… Anche se l’anomala calura appanna le idee avrete modo di rilassarvi, dondolarvi sull’amaca di tenere emozioni e saggiare entusiasmi e novelle impressioni… Dopo peripezie, traversie, momenti grigi e situazioni sfibranti, potete finalmente abbandonarvi al dolce far niente malgrado qualche inghippo, un bisticcio, un responso o un contesto, provochi nervosismo ed agitazione. I liberissimi dichiarino i propri sentimenti prima che la persona interessata volga lo sguardo altrove, gli accoppiati si regalino un viaggetto nel posto prediletto e chi ha bisticciato con un testone provi ad approcciare una matura riappacificazione. Le questioni economiche assorbiranno assai ma basterà economizzare e nella provvidenza confidare al fine di riuscire a sostenere ingenti spese. Tra il 4 e il 19 agosto, se mettete dei numeri al Lotto, una giocata risulterà essere fortunata. Girate alla larga dagli opportunisti, dagli spocchiosi e da quegli invidiosi che nulla tralascerebbero pur di rovinarvi la vita e le giornate. Non da escludere degli sborsi per regali, abbigliamento o per qualcosa da far aggiustare. Se costretti a rimanere a casa o lavorare concedetevi egualmente una polentata, una grigliata e qualche giornata incantata.… Tra il 28 luglio e il 20 agosto vi succederanno cose buffe mentre il ferragosto sarà particolare. Attenti a non fare indigestione! Noie a denti, fegato, colon e pancia.

CAPRICORNO: Tra arrabbiature e bizzarre esperienze, l’estate volerà e non vedrete l’ora che un evento maturi in quanto apportatore di maggior tranquillità… Una magagna potrebbe provenire dall’opposizione di Giove preposta a creare qualche problemino, porvi dinanzi ad interrogativi, indurvi a rimanere amareggiati dal contegno altrui, inceppare in noiosi inghippi o a dover trovare delle alternative a qualcosa che non aggrada… In compenso, grazie al supporto di Saturno, da settembre in poi, gioirete per un episodio trepidante, cambierete una fettina di esistenza, aderirete a feste o cerimonie, vi caverete sfizietti, nutrirete sensazioni inedite, vi trastullerete con bimbetti od amici, riceverete notizie impensate, cullandovi sulla sponda di giornate veramente sfiziose e movimentate… Qualcuno opterà per una vacanza cortina ma carina, altri libreranno per mete fascinose, altri ancora rimarranno a casina. In amore i mal appaiati si scherniranno vicendevolmente bisticciando per niente mentre chi va d’accordissimo vivrà attimi incandescenti. Qualche nativo potrebbe addirittura andare a convivere o sposarsi. Rivedrete degli amici, brinderete ad un evento, allontanerete chi denigra e schernisce e, nel mese di agosto, subentrerà un corruccio spettante voi o parenti vari. Attenti ai furti, agli imbroglioni e ai pirati informatici… Non trascurate la salute, effettuate un controllino generale e non trangugiate bevande ghiacciate o gassate…

ACQUARIO: Brindate ad un’estate monella e sfrontatella ma contemporaneamente bella … Tanto per cominciare il trigono di Marte e, fino al 1° settembre il sostegno di Saturno, vi porterà a gongolare riscoprendovi brillanti e prestanti, nonché risoluti nel far piazza pulita di qualsiasi ostacolo si permetta di infrangere la pace e, quantunque un minimo di tempesta scuotesse le placide acque, non vi sfiorerà minimamente l’idea di mollare bussola e timone, seguitando imperterriti per la vostra strada. Alla faccia dei problemi costanti, dei corrucci sollevati magari da questioni di soldi, congiunti o parenti, una settimana di rilassamento è fondamentale per ristrutturarvi ed affrontare un autunno abbastanza faticoso… Staccate quindi la spina e, se fattibile, volteggiate verso località rigeneranti anche se delle grigie nuvolette offuscheranno rapporti, amicizie, cooperazioni, ribaltando quelle che fino a ieri sembravano granitiche convinzioni. Insomma, non danzerete sotto uno scroscio di beatitudine ma, tra sbalzi umorali e pensieri vaganti, passerete delle discrete giornate voltando le sdrucite pagine un momento da contrassegnare col bollino grigio… Varierete look, riabbraccerete una persona cara e in linea di massima vi divertirete. Il ferragosto vi vedrà protagonisti di fatterelli curiosi e, il 10 agosto, non scordate di esprimere un desiderio guardando le stelle. Fastidi connessi a schiena, cervicali, sistema arterioso, pressione, trigliceridi e colesterolo.

PESCI: Agosto … mese meritate vacanze e belle speranze … Già, perché poltrire sprangando in cantina i crucci, rendesi tassativo al fine di dare un po’ di tono a delle pinne ammosciate... In ciò vi sosterranno il trigono di Giove e, fino al 25, anche quello di Venere, intenzionati a suonare, esclusivamente per voi, dolcissime melodie, invitandovi a danzare al ritmo di auspici che ipotizzavate sepolti nello scrigno di patemi e problematiche. Insomma, parzialmente, la musica cambia, anche se, per taluni, delle note stridenti proverranno da un tallonante rompiscatole, una notizia inaspettata, il rischio di una fregatura, dei barbosi da sopportare … E i soldini? Beh … meglio non esagerare col metter mano ad un portafoglio, perlopiù da sorvegliare, chiedere il prezzo del ristorantino di turno, tutelarsi contro ladrocini, e domandare alla Dea bendata di darvi un aiutino: potrebbe ascoltarvi facendo uscire dei numeri fortunati … Se il lavoro non consente di librare cercate di distendere i nervetti evitando di affannarvi per cose che quasi certamente si risolveranno. Nei week end cenette e pizzette in allegria consentiranno di trascorrere incantevoli orette… Singoli e separati si preparino ad un mesetto da cardiopalmo mentre, i nati a fine febbraio, si toglieranno un bel peso! Baldorie e divertimenti per stabili coppiette. Attenti al fuoco, ai temporali e sulla strada siate prudenti. Fastidi a vertebre, stomaco, piedi o infiammazioni varie.

Con l’augurio che le stelle regalino a tutti momenti magici e notti incantate…