F1, quote Gp Belgio: sarà ancora testa a testa Norris-Piastri

(Adnkronos) - La Formula 1 torna nel weekend dopo tre settimane di pausa. Il tredicesimo appuntamento del Mondiale è il Gran Premio del Belgio, che potrebbe essere un nuovo capitolo del duello fra Oscar Piastri e Lando Norris per la conquista del titolo piloti. Ne sono convinti i bookmaker che vedono perfetta parità fra i due piloti McLaren per la vittoria a Spa-Francorchamps, offerta a 2,50 su Planetwin365 e Snai. Terzo incomodo, a 4,50, Max Verstappen, tre volte sul gradino più alto del podio nel 2021, 2022 e 2023. Più indietro, in lavagna, la Ferrari di Charles Leclerc, proposta a 10, che punta a bissare il trionfo del 2019, ultima affermazione delle Rosse. Sogna il sesto successo sulla pista belga, per eguagliare il record di Michael Schumacher, il compagno Lewis Hamilton, a 13 volte la posta.

Ritorna la Sprint Race e anche qui si ripropone, secondo i betting analyst, la sfida interna alla McLaren, con Norris leggermente favorito nelle quote, a 2,50, contro il 2,75 di Piastri. Segue Verstappen a 4,50, davanti a Leclerc e Hamilton, offerti rispettivamente a 10 e 11. Scenario simile nella lavagna delle qualifiche: testa a testa Norris-Piastri, proposti a 2,50 e 2,75, Verstappen in scia a 3,75 e più indietro le Ferrari di Leclerc e Hamilton a 10 e 12.

Piastri mantiene otto punti di vantaggio in classifica su Norris, in rimonta con le due ultime vittorie consecutive in Austria e Gran Bretagna. Sulla lavagna di William Hill è ancora lui il favorito per il titolo piloti, indicato a 1,65. Il britannico insegue a 2,25, in netto vantaggio sul campione in carica Verstappen che vede la quinta iride a 15. Impresa impossibile, in quota, per Leclerc e Hamilton, visti a 250 e 500.