Innovazione, TeamSystem: nel 2024 1 fattura su 5 è stata gestita con AI integrata in propri software

(Adnkronos) - TeamSystem – tech & AI company italiana che sviluppa piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – ha annunciato importanti avanzamenti in tema di Intelligenza artificiale e di evoluzione innovativa delle proprie piattaforme digitali, presentando "una roadmap concreta e diversi risultati di particolare significato. Nei prossimi mesi, TeamSystem presenterà ben 20 AI Edition dei suoi prodotti principali, ripensati per includere nativamente funzionalità di AI, dopo aver già identificato oltre 350 use case applicativi in diversi settori". Un esempio concreto dell’impatto: "nel 2024, grazie all’evoluzione dei software TeamSystem verso l’Intelligenza Artificiale, già 1 fattura su 5 è stata gestita tramite AI – sui 500 milioni di documenti processati annui dal Gruppo, quasi 100 milioni sono stati analizzati ed elaborati automaticamente, tra estrazione dati, validazione e archiviazione".

Questi risultati e questi obiettivi sono stati comunicati "nel corso della TeamSystem Tech Conference 2025, una tre giorni dall’emblematico titolo “Run business, not software” dedicata alle oltre 1.100 persone di TeamSystem che in Italia e nel mondo lavorano all’implementazione dei progetti di Ricerca & Sviluppo e It del Gruppo. Si tratta di un vero e proprio polo tecnologico di eccellenza che opera in modalità agile con una visione strategica sia nazionale che internazionale, con particolare focus sulle tecnologie di ultima generazione in ambito Fintech, AI, cloud, e sicurezza, e sulle tendenze digitali emergenti".

In questo contesto, TeamSystem ha presentato il nuovo paradigma strategico che guiderà il modo in cui verranno sviluppate le piattaforme proprietarie. L’obiettivo dei prossimi anni sarà "quello di proseguire nel percorso di evoluzione dalla mera produzione di software alla progettazione e realizzazione di servizi digitali sempre più integrati, intelligenti e centrati sulle reali esigenze dei clienti. Un'evoluzione resa possibile dall’adozione di nuove tecnologie e da un dialogo continuo e profondo con il mercato e con chi ogni giorno utilizza le soluzioni di TeamSystem. In questo senso, sarà avviato il passaggio da una logica tradizionale di “Software as a Service” a un approccio più innovativo, orientato non più solo al prodotto tecnologico, ma al valore concreto che il software è in grado di generare per il cliente – come dimostra ad esempio la possibilità, per chi automatizza il processo di fatturazione di risparmiare fino al 50% del tempo normalmente dedicato a questa attività".

"In questo nuovo modello, il software non è più il fine, ma il mezzo attraverso cui offrire un servizio completo e centrato sulle reali esigenze di business dei clienti», ha dichiarato Tommaso Cohen, Coo del Gruppo TeamSystem. «Si tratta di un approccio che dimostra l’impegno di TeamSystem nel tradurre l’innovazione in efficienza reale e vantaggio immediato per imprese e professionisti, confermando la sua leadership nel rendere l’AI accessibile, sicura e utile al business concreto. Le imprese non cercano più semplicemente funzionalità o applicazioni da utilizzare, ma soluzioni che permettano loro di lavorare meglio, in modo più agile, efficiente e competitivo. L’obiettivo è costruire piattaforme intuitive, integrate e proattive, capaci di ‘scomparire’ nell’esperienza dell’utente, lasciando spazio solo alla fluidità ed efficacia del business".

"Continuiamo a investire nella ricerca e nello sviluppo delle nostre piattaforme software perché aiutare la aziende a digitalizzare la propria catena del valore è un compito che richiede responsabilità, ma anche capacità di immaginare prima degli altri il futuro e le tendenze dell’innovazione", ha aggiunto Federico Leproux, Ceo del Gruppo TeamSystem.

Una tendenza all’innovazione che da sempre contraddistingue la principale linea guida strategica del Gruppo, forte di un solido posizionamento sul mercato del digitale, grazie agli oltre 2,5 milioni di clienti che operano sulle piattaforme proprietarie digitali e in Cloud e al raggiungimento di 1 miliardo di fatturato nel corso del 2024. La Tech Conference 2025 ha coinvolto anche la nuova sede milanese di TeamSystem in Piazza L. Einaudi, 10, che ha ospitato alcune sessioni e attività collaterali all’evento principale. Hanno contribuito alla realizzazione della tre giorni anche diversi partner strategici, tra cui i partner Platinum Aws, Google e Microsoft, e i Golden partner Atlassian, Avanade, Checkmarx, Databricks, , MongoDB, Quantyca e, a testimonianza della sempre più stretta collaborazione tra TeamSystem e i principali attori globali dell’ecosistema tecnologico.