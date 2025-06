Mannino in visita ufficiale in Piemonte incontra i sindacati

Nei giorni scorsi il capo del corpo dei vigili del fuoco Eros Mannino è stato protagonista di una visita ufficiale in Piemonte. Durante la mattinata del 5 giugno, Mannino è stato presente all’inaugurazione del rinnovato campo addestrativo presso la scuola nazionale delle unità cinofile di Volpiano, importante riferimento per la formazione specialistica. Successivamente, ha incontrato le rappresentanze dei sindacati regionali, tra cui la segreteria regionale di Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco.

Durante l’incontro, Conapo ha portato all’attenzione di Mannino alcune criticità rilevate sul territorio piemontese. Innanzitutto, un’importante carenza di organico: “Abbiamo ribadito – le parole del sindacato - la situazione di forte sofferenza in termini di personale operativo, già rappresentata in sede di consiglio regionale unitamente alle altre sigle sindacali. Tale carenza rischia di aggravarsi ulteriormente con la prossima mobilità nazionale. Sono necessarie assunzioni straordinarie per fronteggiare gli innumerevoli pensionamenti”.

Un’ulteriore criticità è legata ai mezzi a disposizione dei vigili del fuoco: “Se da un lato – sottolineano da Conapo - stanno arrivando nuove vetture elettriche, queste non garantiscono le stesse prestazioni e autonomie dei veicoli tradizionali a combustibile. In tutte le sedi attualmente mancano idonee colonnine di ricarica e, nelle missioni fuori sede, il personale non dispone di sistemi per ricaricare i veicoli, rendendo difficile l’operatività. Inoltre, la carenza di nuove Aps (Autopompe Serbatoio) è evidente: la vita media dei mezzi in servizio ordinario in Piemonte supera in molti casi i 20 anni. A livello nazionale sono previste consegne di nuovi mezzi, ma abbiamo espresso perplessità sulla scelta del biogas come combustibile, considerando le problematiche tecniche legate alle alte temperature operative e alle ricariche esterne presso distributori dedicati”.

Infine, il sindacato dei vigili del fuoco sottolinea una carenza nella fornitura di dispositivi di protezione individuale: “Divise, polo, scarponcini idonei Aib e altro vestiario mancano da oltre due anni. Inoltre, presso alcuni comandi – come Verbania – mancano dispositivi specifici per il soccorso in acqua, quali giubbini salvagente e mute idrocostumi in numero sufficiente”.