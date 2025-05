Biella celebra il Giro d’Italia con due mostre: dai cimeli di Pantani alle foto d’autore del Forte di Bard

Grande afflusso di visitatori, sabato 31 maggio, a Biella per le iniziative collaterali legate alla corsa rosa. In centro sono attualmente visitabili due mostre fra emozioni, storia e omaggi ai grandi del ciclismo.

In via Italia 34, presso l'Informagiovani, è allestita la mostra "Sulle Ali delle Emozioni in Bici", curata dallo storico e appassionato Matteo Ghitti. L’esposizione, che resterà aperta fino a lunedì 2 giugno a mezzogiorno, propone un viaggio tra maglie, cimeli e pannelli didattici dedicati a leggende come Gino Bartali, Giancarlo Bellini e Marco Pantani. Un focus speciale è riservato al “Pirata”, con divise originali dalle categorie giovanili e un percorso narrativo ricco di QR code per approfondire la sua storia e quella dei suoi avversari, come Bugno, Chiappucci e Indurain.

Sotto i portici di Palazzo Oropa, angolo via Italia, si può invece ammirare lo spin-off della mostra fotografica "The Best of Cycling", promossa dal Forte di Bard. Curata dal giornalista Federico Bona, l’esposizione raccoglie scatti premiati nel concorso ideato da Roberto Bettini, decano dei fotografi del ciclismo. A Biella, la mostra propone un focus su Alfonsina Strada, unica donna ad aver partecipato al Giro nel 1924, e rende omaggio al fotografo Oliviero Toscani, appassionato di ciclismo, cui è dedicata l’edizione 2025.

Due appuntamenti dedicati agli amanti delle due ruote: fra cimeli originali e immagini d'autore, Biella continua a respirare l'atmosfera del Giro.