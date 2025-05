Le assemblee di Nova Coop per il bilancio. Come si vota in provincia di Biella

È partito il processo di approvazione del Bilancio civilistico e consolidato 2024 di Nova Coop, la cooperativa dei consumatori di Piemonte e alta Lombardia, che, come ogni anno, sottopone al voto dei suoi circa 590 mila iscritti la ratifica del proprio operato.

Quando e come partecipare in provincia di Biella

Quest’anno è possibile esprimere il voto sui punti all’ordine del giorno delle Assemblee dei Soci scegliendo tra tre modalità differenti: votando su tablet in tutti i punti vendita Nova Coop fino al 25 maggio, spedendo il modello di voto compilato via pec o raccomandata a.r. entro i termini di voto della propria assemblea o partecipando all’assemblea separata del proprio Presidio Soci Coop di appartenenza.

Per Biella e provincia gli appuntamenti con le Assemblee separate dei Presidi Soci Coop si svolgono il 03 giugno a Biella (per i soci di Biella) alle 18.00 presso Sala Soci Ipercoop (1° piano ingresso da parcheggio superiore) in Viale John Lennon, 4/b e il 28 maggio a Borgosesia (per i soci di Valdilana) alle 18.00 presso la Sala Conferenze dell'edificio " Lingottino" - Viale Varallo, 35.

I risultati di gestione della Cooperativa

Nova Coop si presenta ai soci rivendicando un’azione svolta nel corso del 2024 per tutelare il potere di acquisto di soci e clienti, difendere le quote di mercato e incrementare i propri volumi di vendita, che ha portato a un risultato dell’intera rete commerciale con vendite lorde pari a 1 miliardo 209,4 milioni di euro (+1,24%) e ad un utile netto di 12 milioni di euro. Anche il patrimonio netto è stato rafforzato, per un nuovo valore complessivo pari a 870 milioni e 536 mila euro, con un incremento di oltre 18 milioni di euro sull’anno precedente, determinato per circa 12 milioni dall’utile di esercizio e per la restante parte dall’avanzo di fusione relativo alle attività di scissione di Koru SpA.

La Cooperativa ha rafforzato il suo impegno nel fornire sostegno ai consumatori attraverso 126 milioni di euro di sconti complessivi (+18 milioni) riconosciuti ai propri soci e reso ancora più efficace la propria azione di recupero delle merci invendute ancora consumabili da donare a soggetti del terzo settore per la preparazione di pasti per persone in situazioni di bisogno. Il valore commerciale del cibo così recuperato nell’ambito del progetto “Buon Fine” è cresciuto del 20%, per un corrispettivo di 1 milione 385 mila pasti donati.

Il commento del Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive

"In un anno caratterizzato da un’inflazione ancora più marcata nel contesto delle materie prime alimentari, dall’aumento dei costi energetici e del lavoro, abbiamo continuato a proteggere il potere d’acquisto delle famiglie, limitando per quanto possibile il trasferimento degli aumenti subìti sui prezzi di vendita per generare valore per la nostra comunità – ha spiegato il Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive – . Questo ha significato un forte impegno sul fronte dell’efficienza, una razionalizzazione interna dei costi e, inevitabilmente, un sacrificio sui margini. Una scelta coerente con i nostri valori, che ha ribadito ancora una volta la nostra missione mutualistica e sociale e ha accompagnato il nostro impegno nel difendere le quote di mercato, portandoci a incrementare in maniera significativa i volumi sull’anno precedente, a testimonianza di una dinamica commerciale vivace e ben radicata sul territorio. Inoltre, nel corso del 2024 abbiamo lavorato intensamente alla definizione del nuovo piano strategico che guiderà la nostra azione nei prossimi anni, identificando i tre driver fondamentali sui quali intendiamo puntare: l’innovazione, lo sviluppo e la competitività".

Maggiori dettagli, assieme all’ordine del giorno e ai materiali informativi, sono consultabili sul sito www.novacoop.it. Il voto permetterà anche di scegliere i soci delegati a partecipare all’Assemblea generale, in programma a Stresa (Vb) il prossimo 28 giugno.