Biella anticipa il Giro: salita Pantani nel segno dell'inclusione FOTO e VIDEO

Una giornata intensa e carica di significato quella trascorsa con Cinzia Fantino e Ferruccio Martini, protagonisti di una pedalata inclusiva fino al Santuario di Oropa, lungo le dure pendenze della celebre salita Pantani.

Chi ha seguito il percorso racconta con emozione l’esperienza vissuta accanto a Cinzia: “L’ho vista salire con forza, entusiasta, determinata. Non si è abbattuta un attimo, nonostante l’assenza della vista. Spingeva sui pedali, sempre con il sorriso. Una persona davvero motivata.”

Ma accanto a lei, immancabile, c’era Ferruccio: “Una persona che si dedica a Cinzia con cuore. Senza di lui, lei non potrebbe realizzare sogni e prestazioni sportive. Chi vive situazioni o momenti di difficoltà non deve arrendersi, lo sport è per tutti e occorre che ci siano molte persone come Ferruccio al fianco di chi in autonomia sarebbe impossibilitato.”

In attesa che il Giro d’Italia arrivi ufficialmente a Biella il 30 maggio, l’autentico spirito sportivo è già approdato su una delle salite più iconiche del ciclismo italiano.