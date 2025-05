Competenze 2025, cosa cercano davvero le aziende e come prepararsi al meglio

Nuovi linguaggi, nuove tecnologie, nuovi modelli di consumo, se c’è una cosa che il mondo del lavoro ha dimostrato negli ultimi anni è che le competenze richieste, oggi, sono profondamente diverse da quelle che bastavano solo un decennio fa.

Secondo uno scenario tracciato da manager, docenti e recruiter, il mondo del lavoro sarà sempre più orientato alla contaminazione tra saperi, con confini fluidi tra le professioni e una forte enfasi sulle competenze ibride.

Da una parte, quindi, è necessario alimentare le hard skill che riguardano le più recenti innovazioni tecnologiche e digitali, dall’altro, le cosiddette soft skill, come il pensiero critico, la leadership, la capacità di adattamento e la gestione del cambiamento.

Tra le aree più in fermento, dove è necessario affinare queste abilità, spicca sicuramente il marketing, settore in cui si sta verificando un vero e proprio cambio di paradigma.

Ciò che viene richiesto ai nuovi professionisti del marketing abbraccia una serie di abilità sempre più complesse e specializzate, che passano dalla comprensione approfondita dei dati fino all’interpretazione dei comportamenti dei consumatori, dalla pianificazione strategica di comunicazione omnicanale alla gestione di community digitali, con una sensibilità sempre più forte verso l’innovazione e la sostenibilità.

In questo scenario in costante evoluzione, con una necessità pressante di aggiornare continuamente le proprie competenze, l’unica chiave di volta per rimanere sempre competitivi nel mercato del lavoro riguarda la formazione permanente.

Chi si affaccia per la prima volta al mercato del lavoro, ma anche chi già lavora e intende rafforzare il proprio profilo, deve necessariamente fare i conti col bisogno di un aggiornamento continuo.

Ecco, allora, che formarsi in modo mirato e strutturato è diventato un investimento imprescindibile per chi vuole realizzarsi e avere successo nel campo del marketing, avendo in mano gli giusti strumenti per affrontare le sfide dei nostri tempi.

Un percorso di alta formazione professionale, come i master post-laurea, trovano in questo contesto terreno fertile per alimentare proprio quelle skill imprescindibili per i professionisti marketer di oggi.

Il loro valore va ben oltre la semplice trasmissione di nozioni, poiché offrono una visione aggiornata del mercato, un contatto diretto con i professionisti del settore e l’opportunità concreta di mettersi alla prova su progetti reali.

Questo vale soprattutto nel comparto del marketing, dove le aziende cercano professionisti completi, in grado di coniugare strategie digitali, analisi dei dati, gestione dei social media e comunicazione crossmediale.

Chi aspira a raggiungere questo livello di completezza professionale, può trovare nel Master in Digital Marketing di 24ORE Business School un valido alleato.

Nato per formare figure versatili, digitalmente competenti e pronte a dialogare con i nuovi consumatori e progettato seguendo un un programma orientato al learning by doing, il master offre ai partecipanti la possibilità di lavorare su case study reali, affrontare project work in team, partecipare a visite aziendali e confrontarsi con esperti del settore.

Il tutto all’interno di un contesto formativo che valorizza il networking e l’inserimento nel mondo del lavoro, grazie anche a uno stage garantito a fine percorso.

Un’opportunità, senza dubbio, concreta per trasformare la propria passione per la comunicazione in una carriera solida, strutturata e al passo con i tempi.