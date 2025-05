Adunata a Biella, infrastrutture in via Bertodano: ATAP avvisa

ATAP avvisa che, per la presenza di infrastrutture necessarie allo svolgimento dell’Adunata Nazionale Alpini, a Biella verrà interdetta la circolazione nella carreggiata sud di via Bertodano nel tratto compreso tra via Trieste e via Trento fino alle 12 di lunedì 12 maggio.

Pertanto, sulle corse interessate delle Linee 300 — Biella – Cossato – Valdilana, 320 — Biella – San Paolo – Ternengo, 330 — Mosso – Biella – Donato, 340 — Biella – Piedicavallo, 360 — Biella – Cossila – Favaro – Oropa, 390 — Biella – Cavaglià – Anzasco, 549 — Occhieppo Sup.re – Biella – Verrone, 551 — Biella – Cossato – Varallo in arrivo da via Torino, dopo aver effettuato la deviazione prevista dalla Disposizione n. 102 (chiusura di viale Matteotti), alla rotonda con via La Marmora/via Bertodano, invertiranno la marcia deviando lungo via Torino, via Bengasi, via Carso, via Cernaia e percorso normale.

La Linea 360 da via La Marmora devierà su via Torino, via Bengasi, via Carso e percorso normale.