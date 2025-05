Aspettando l’Adunata: a Villanova Biellese la voce della memoria con il Coro degli Alpini di Vittorio Veneto FOTO

Proseguono nei Comuni del Biellese gli appuntamenti in avvicinamento all’Adunata Nazionale degli Alpini, che quest’anno avrà come palcoscenico la città di Biella. Venerdì 9 maggio, nella suggestiva cornice della chiesa di Villanova Biellese, è andato in scena un momento di forte intensità simbolica e culturale: l’esibizione del Coro degli Alpini di Vittorio Veneto.

Non una semplice serata musicale, ma un tributo alla memoria collettiva. Vittorio Veneto, città simbolo dell’omonima battaglia che nel 1918 segnò la fine della Prima Guerra Mondiale e la vittoria dell’Italia, ha portato la propria voce fino al cuore del Piemonte. Le armonie del coro, fatte di canti tradizionali e memoria storica, hanno risuonato tra le navate della chiesa, toccando corde profonde in chi ha partecipato.

Presenti all’evento numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui Alberto Fenoglio, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Un segnale, anche politico e civile, dell'importanza che il territorio attribuisce non solo all'Adunata come evento, ma al valore identitario degli Alpini nella storia e nel presente del Paese.