Aperto in Spagna un altro Bottega Prosecco Bar

All’aeroporto di Madrid, una delle aerostazioni più grandi e frequentate del nostro continente, è stato inaugurato il 39° Bottega Prosecco Bar, un concept ristorativo che in tutto il mondo ha e sta portando successi importanti. Inventato nel 2014 con un primo spazio a bordo della nave da crociera Cinderella del gruppo Viking che opera sul Mar Baltico, il Bottega Prosecco Bar si è poi insediato in tutto il mondo, in particolare negli aeroporti più trafficati e negli hotels di lusso più esclusivi, da Seul a Londra, da Dubai a Kuala Lampur, da Tokyo a Budapest, da Abu Dhabi e Birmingham tanto per citarne alcuni. Bottega spa dispone di 6 siti produttivi tra Veneto, friuli e Toscana dove produce vini di altissima qualità quali il Brunello di Montalcino, il Merlot, l’Amarone, il Bolgheri oltre naturalmente al Prosecco e ad alcuni distillati.