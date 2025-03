Calenda “Trump ha puntato coltello alla gola per indurre Kiev a tregua”

ROMA (ITALPRESS) - "Trump ha messo un coltello alla gola degli ucraini e in questo modo li ha indotti ad attivare una tregua. Ancora non abbiamo la risposta russa e sappiamo che tutte le tregue precedenti sono state violate dalla Russia. Quindi Trump sta combinando un bel macello in politica estera ed economica".Così il leader di Azione Carlo Calenda intervistato da Tg2 Post A proposito dell'accordo raggiunto in Arabia Saudita tra le delegazioni americane e ucraina su una tregua di 30 giorni.foto: IPA Agency(ITALPRESS).