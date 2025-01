Mercoledì “nero” sulle strade, altri sinistri: a Villa del Bosco auto finisce fuori strada

Mercoledì “nero” sulle strade biellesi. Oltre a quelli già riportati e segnalati sul nostro quotidiano, altri tre sinistri si sono verificati nella sola giornata di ieri, 29 gennaio.

In particolare, a Villa del Bosco, sembra proprio che un’auto sia uscita dalla carreggiata per cause in fase di accertamento. Lo stesso conducente è stato assistito dal personale sanitario del 118.

A Cossato e Sala Biellese, invece, non si sono registrati feriti nei sinistri che hanno visto coinvolte rispettivamente due autovetture. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.