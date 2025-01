Biella, ecco il libro "Incontro” di Zappalà: esplora gli ultimi 2000 anni di storia della città

Il libro “Incontro” è un’opera divulgativa che esplora gli ultimi 2000 anni di storia di Biella. È un libro di storia che non disegna attenzione all’urbanistica della città. È nato in concomitanza con la realizzazione di piazza Vittorio Veneto, un progetto che ha l’obiettivo di valorizzare il centro della città.

Nel libro si evidenzia come Biella non sia una città di fondazione, ossia non è stata progettata su carta per poi trasformarsi in realtà, ma è cresciuta in modo più casuale, partendo dalla costruzione di alcune fattorie. Nel corso del tempo, queste si sono collegate tra loro a seguito dell’aumento demografico e dell’industrializzazione. Questa mancanza di un’organizzazione urbanistica alla base ha portato, tra le altre cose, all’assenza di un centro cittadino ben definito. Durante la precedente amministrazione, abbiamo ritenuto che questo centro potesse essere realizzato in piazza Vittorio Veneto.

Per questo motivo, abbiamo avviato un progetto di riqualificazione della zona, trasferendo il terminal degli autobus in piazza San Paolo, che consideravamo più adatta a fungere da centro di interscambio; creando un unico hub per i trasporti, sia ferroviari che su gomma, concentrato in una sola piazza. Piazza Vittorio Veneto è stata quindi avviata verso una trasformazione, con l’intento di farla diventare il cuore pulsante della città.

Per leggere il libro clicca qui.