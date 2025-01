Il Gruppo Zegna chiude il 2024 con ricavi preliminari di oltre 1,9 miliardi

Ermenegildo “Gildo” Zegna, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Zegna, ha dichiarato: “Nel quarto trimestre del 2024, i ricavi del Gruppo sono cresciuti del 3% trainati dal canale DTC di ZEGNA, che ha registrato un incremento del 11%, sostenuto da una crescita a doppia cifra negli Stati Uniti e in EMEA in accelerazione rispetto al trimestre precedente. Anche Thom Browne e TOM FORD FASHION hanno registrato una crescita positiva nell’importante canale DTC nel quarto trimestre.

Questi risultati sono importanti, ma al di là dei numeri, rimango fiducioso dei progetti strategici che abbiamo pianificato. L'ultima sfilata di ZEGNA è stata acclamata come una delle migliori di sempre, con la presentazione del nostro progetto ultra-luxury Vellus Aureum, creato dalle lane più pregiate e, sviluppata grazie al nostro know-how e alla nostra Filiera unica. Questo evento ha riaffermato la forza di ZEGNA come leader nel timeless luxury maschile.

In Thom Browne, abbiamo rafforzato sia il team merchandising che retail a livello globale con nuove figure negli Stati Uniti e in Europa e aspettiamo la sfilata di febbraio orgogliosi che chiuderà la New York Fashion Week.

In TOM FORD FASHION, il team è focalizzato nella creazione di collezioni di grande impatto sotto la nuova leadership creativa di Haider Ackermann.

Guardando al 2025, ci aspettiamo un’evoluzione differente a seconda delle diverse aree geografiche. Nelle prime settimane di gennaio abbiamo osservato una solida performance nelle Americhe e in EMEA, mentre ci aspettiamo che persista volatilità nella domanda dei consumatori in Cina. Siamo pronti ad affrontare queste sfide grazie ai nostri talenti e focalizzandoci su priorità chiare, ovvero continuare a rafforzare la brand equity, concentrare gli investimenti su progetti strategici chiave e valorizzare i nostri punti di forza”.