Biella, via Ogliaro riaperta al traffico FOTO

Biella, riaperta al traffico via Ogliaro

Aggiornamento delle 18,30

I Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno rimosso la pianta dalla sede stradale, quindi via Ogliaro è stata riaperta al traffico.

Fortunatamente la caduta della pianta non ha creato danni ad automobili o a passanti.

I fatti

È stata chiusa alla viabilità via Ogliaro nel pomeriggio di oggi lunedì 27 gennaio, nel tratto dal Ponte della Maddalena fino alla rotonda con via Pettinengo, a causa della presenza di una pianta crollata sotto il peso della pioggia e, ora, appoggiata ad alcuni fili elettrici. La decisione è giunta poca fa. L'arteria resterà preclusa fino alla completa rimozione dell'albero.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale di Biella, anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Il traffico è deviato verso Strada Antica per Andorno e il comune di Pralungo.