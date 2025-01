Auto finisce in una scarpata, incidente a San Giacomo di Masserano (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto nella mattinata di oggi, 27 gennaio, a San Giacomo di Masserano.

Stando alle prime ricostruzioni, l'auto ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata giù per una scarpata. Sul posto, oltre ai Carabinieri per la viabilità e la raccolta dei rilievi, anche i Vigili del Fuoco per il recupero e la messa in sicurezza del veicolo.

Non sono note, al momento, le condizioni di salute del conducente.