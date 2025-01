Movimento 5 Stelle Biella: "Il futuro dell'acqua deve essere pubblico"

"Il movimento 5 stelle biellese e vercellese in questa fase decisiva in cui si deciderà del futuro pluridecennale della gestione dell'acqua nel Biellese, Vercellese e Casalese, ribadisce che la migliore forma di gestione è quella di una società pubblica, senza più presenza dei privati". E' quanto afferma Giuseppe Paschetto,esponente dei 5 Stelle.

"Sarà la formula migliore non solo per rispettare l'esito del referendum e quindi la volontà popolare ma anche per destinare interamente gli utili alla cura degli impianti. Non condividiamo la posizione recentemente espressa dal PD vercellese per mantenere una gestione mista con la permanenza dei privati che attualmente detengono in ASM il 60 per cento delle quote e eventuali altre spinte in tale direzione da qualsiasi versante partitico provengano". Aggiunge