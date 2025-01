Traffico di auto vietato al ponte sul torrente Croso a Varallo FOTO

E' stato chiuso al traffico il ponte sul torrente Croso a Morca di Varallo. Non si tratta di quello recentemente ristrutturato, ma di un collegamento interno.

La struttura metallica risulta compromessa con un elevato stato di erosione. Per questo il sindaco Pietro Bondetti ha firmato l'ordinanza di chiusura. "Il transito è consentito soltanto a piedi - spiega Bondetti -. Abbiamo già chiesto un finanziamento alla Regione per sistemare il tratto e l'assessore Marco Gabusi ha già fissato un sopralluogo a febbraio". Sono una decina le famiglie che utilizzano il ponte per accedere alle proprie case.