Biella, gasolio sulla strada: chiuso al traffico l'ultimo tratto di via Rosselli per Ponderano

È stato chiuso alla viabilità l'ultimo tratto di via Rosselli, a Biella, in prossimità del civico 148, verso il comune vicino di Ponderano.

La causa sarebbe da attribuire alla presenza di gasolio sulla sede stradale, perduto molto probabilmente da un autoarticolato in transito.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale e il personale della ditta preposta alla pulizia della carreggiata. Al momento, il traffico è deviato verso altre direzioni, come in via Ambrosetti, fino alla messa in sicurezza della strada.