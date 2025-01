Elettrificazione Biella-Novara, per ora lavori solo sul tratto novarese

L'elettrificazione sulla linea ferroviaria Biella-Novara parte. Ma solo nel tratto novarese e per 4,5 chilometri. Una beffa per il territorio biellese che sperava di vedere partire i lavori e avvicinarsi a Milano.

In realtà per il 2025 gli interventi di elettrificazione partiranno ma solo per i quattro chilometri e mezzo tra Novara e Agognate. Proprio qui è sorto un anno fa il nuovo centro Amazon vicino ad autostrada e appena fuori dalla città di San Gaudenzo. I treni merci provenienti da Milano potranno arrivare ad Agognate senza cambiare motrice. L'intervento è di Rfi, ma di fatto sarà ripagato in poco tempo visto l'enorme traffico previsto.