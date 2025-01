Furti in casa e truffe, se ne parla a Pralungo con Carabinieri e Comune

Furti nelle abitazioni e truffe. Questi i temi trattati nell'incontro in programma alle 17 di sabato 18 gennaio, presso la Biblioteca di Pralungo, organizzato da Roberto Negro, curatore di vivipralungo.it, insieme all'Arma dei Carabinieri della Stazione di Biella e al comune di Pralungo.

“I Carabinieri condivideranno consigli preziosi per riconoscere e prevenire truffe, proteggere la vostra abitazione e contrastare intrusioni – spiegano dall'amministrazione - Inoltre, scoprirete come riutilizzare vecchi smartphone per trasformarli in videocamere di sorveglianza interna, migliorando la sicurezza della vostra casa con soluzioni semplici ed efficaci. Un appuntamento utile per tutta la comunità, soprattutto in un periodo in cui si segnalano frequenti furti e tentativi di intrusione”.