Calcio, nuovi ingressi alla Biellese: ecco le principali novità in società

Nuovi ingressi in società alla Biellese. Come comunicato dai lanieri, nell’organigramma siederanno Claudio Porta, nominato responsabile operativo, ed Emanuele Stivala, nuovo brand manager. Nuovi incarichi anche per Simone De Mori, al quale sarà affidato il ruolo di responsabile commerciale e Luca Varacalli come segretario generale.

Approvati durante l’ultimo consiglio direttivo svoltosi lo scorso 30 dicembre 2024, l’ufficializzazione delle nuove cariche serviranno ad aggiungere importanti competenze volte a rendere più solido l’assetto societario che guarda al futuro.

Il ruolo di Porta sarà fondamentale per consolidare tutti gli aspetti di carattere organizzativo. Stivala avrà il compito di valorizzare e rendere autosostenibile il Club. La sua esperienza si focalizzerà inoltre a sviluppare nuovi asset societari. A De Mori il compito di monitoraggio e controllo di gestione delle spese societarie e l’obiettivo di definire e curare nuovi accordi con fornitori e sponsor.

Ecco le parole del presidente Alessandro Blotto: “Ci tengo a ringraziare tutte le persone che fino ad oggi hanno aiutato e contribuito con il loro tempo e le loro competenze la nostra Biellese, per continuare a crescere c’è la necessità di portare ulteriore valore alla nostra società. Simone, Emanuele e Claudio sono persone che già da mesi sono al lavoro per la nostra società, il giusto ringraziamento è rendere pubblica la loro posizione.“