Oropa, si insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione del Santuario con uno sguardo al futuro

Nella giornata di lunedì 13 gennaio si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione del Santuario di Oropa. Durante la prima riunione, il CdA ha provveduto alla nomina dei due Amministratori Delegati e dei rispettivi Vice. Per la componente religiosa, è stato confermato Amministratore Delegato il Can. Don Stefano Vaudano, affiancato come Vice dal Can. Don Fulvio Dettoma. Per la componente laica, confermato Amministratore Delegato il Dott. Giancarlo Macchetto, con l’Avv. Stefano Garbaccio nominato Vice.

Gli Amministratori Delegati hanno introdotto una panoramica generale sulle caratteristiche dell’Amministrazione, sottolineando la peculiarità del Santuario come Ente Autonomo Laicale di Culto, un organismo che appartiene esclusivamente a se stesso e alla collettività, rappresentata dalla Chiesa e dalla società civile. Il Capitolo e il Sindaco designano i membri del CdA, mentre il Vescovo e il Sindaco partecipano alle decisioni come membri di diritto. Durante l’incontro, è stata delineata la visione per il prossimo futuro, che beneficerà del sostegno economico del Ministero della Cultura, con una prima tranche di 7 milioni di euro già stanziata. Questi fondi permetteranno di avviare interventi strategici di manutenzione e valorizzazione, gestiti attraverso un ente esterno che avvierà una procedura pubblica di appalti.

Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato di parte laica, Dott. Giancarlo Macchetto: «Oropa non può essere un lavoro o un impegno come tanti altri, Oropa deve essere amata e vissuta come un dono da conservare e migliorare attualizzandola con le esigenze dei pellegrini e visitatori, per conservarla a beneficio delle future generazioni. Ho iniziato a seguire le tematiche di Oropa in preparazione del Giubileo del 2000 quando, con l'aiuto di contributi statali e accendendo un mutuo (tuttora presente nel bilancio dell'Amministrazione), riuscimmo a fare lavori per trasformare integralmente l'accoglienza dotando le camere - con oltre 400 posti letto- di servizi privati, riscaldamento e ascensori che collegano tutte le parti del complesso monumentale. Per tre mandati sono stato in Consiglio e per due ho svolto le mansioni di Amministratore Delegato di parte laica; ora ho iniziato la quarta consiliatura ed il terzo mandato da A.D., nuovamente in anno giubilare, che ci vedrà impegnati a gestire, grazie al fondamentale aiuto del Ministero della Cultura ed al supporto di Regione e Comune, una nuova fase di interventi manutentivi sul nostro patrimonio artistico e architettonico, a partire dal Sacro Monte (Patrimonio UNESCO) dove sono previsti restauri conservativi, l’illuminazione interna delle cappelle e percorsi per i visitatori; la riqualificazione degli spazi a beneficio degli ospiti per offrire soggiorni sempre più attrattivi; nuove opportunità di fruizione culturale, e l’informatizzazione dei processi operativi. Nell'ultimo quinquennio, nonostante il blocco dovuto ai provvedimenti legati al Covid e agli impegni derivanti dall'organizzazione della quinta centenaria Incoronazione, siamo riusciti a ottimizzare la gestione interna, a partire dalla creazione dei responsabili delle varie funzioni e delle relative squadre di lavoro. Sono pertanto ottimista di avere i presupposti per la realizzazione degli obiettivi che ci stiamo prefiggendo anche e specialmente per il gruppo che è stato chiamato alla gestione, un CdA giovane, nuovo, fresco che potrà garantire continuità nel tempo trasmettendo quell'amore per Oropa che citavo all'inizio. Sul piano operativo la condivisione con don Stefano Vaudano della responsabilità, la presenza del Rettore don Michele Berchi, fondamentale ruolo di stimolo ed evidenza delle priorità, la preparazione e l'impegno del Segretario Generale dott. Manuel Pera e la squadra complessiva che “spinge” perché i fatti succedano, paiono essere presupposto di ottimismo e fiducia, ovviamente sotto gli occhi della Vergine Bruna!».

Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato di parte ecclesiastica, don Stefano Vaudano: «Mi appresto ad iniziare il mio secondo mandato come amministratore delegato di parte religiosa del Santuario dopo aver avuto in precedenza una piccola esperienza come consigliere di amministrazione al termine del quinquennio precedente. Ho scoperto in questi cinque anni la grande complessità di Oropa e migliaia di questioni ad essa correlate. È stata un'esperienza molto bella per l'incontro e la conoscenza di tante persone che amano il Santuario, a cui dedicano una parte importante della loro vita. Ringrazio i canonici uscenti e do il benvenuto ai nuovi canonici e nuovi consiglieri di parte laica che con me percorreranno questi anni. Manifesto anch'io la gioia di aver collaborato con don Michele, con il dott. Macchetto e il dott. Pera: insieme abbiamo affrontato tante sfide e insieme ne affronteremo sicuramente altrettante. Anche l’interesse delle istituzioni nei riguardi del Santuario come si è visto dalle notizie recenti sta crescendo e questa sicuramente è un'ottima notizia che ci incoraggia nel proseguire con il nostro operato».

La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione: Monsignor Roberto Farinella (Presidente), Can. Stefano Vaudano (Amministratore Delegato, parte religiosa), Can. Fulvio Dettoma (Vice, parte religiosa), Can. Massimo Minola, Can. Fabrizio Mombello, Can. Luigi Tajana, Giancarlo Macchetto (Amministratore Delegato, parte laica), Stefano Garbaccio Zanat (Vice, parte laica), Marzio Olivero, Alessio Ercoli e Luca Motto.