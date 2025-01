Viaggio a San Francisco: tutto quello che è necessario sapere

San Francisco è una delle mete da non perdere per chi ha intenzione di concedersi un viaggio negli Stati Uniti e, in particolare, in California. Stiamo parlando di una metropoli internazionale che rappresenta il fulcro della San Francisco Bay Arena, una grande area che raccoglie 7 milioni di abitanti, tra le colline e il mare. Una programmazione accurata di un Tour Stati Uniti Ovest consente di visitare nel giro di tre giorni San Francisco scoprendo tutto quel che vale la pena di vedere, a cominciare dal Ferry Building.

Il Ferry Building: che cos’è e dove si trova

All’Embarcadero, il Ferry Building rappresenta il punto di partenza ideale per visitare San Francisco. Questo edificio, la cui inaugurazione risale alla fine del XIX secolo, è facile da riconoscere in virtù della sua torre dell’orologio, che raggiunge i 75 metri di altezza. Per lungo tempo la struttura, che fu progettata in stile Beaux-Arts da A. Page Brown, ha rivestito una funzione fondamentale dal punto di vista dei trasporti, risultando uno dei terminali di transito con i livelli di traffico più elevati a livello globale. Attualmente ha una denominazione nuova, Ferry Building Marketplace, visto che è stato convertito in mercato alimentare, accogliendo più di 50 venditori. I turisti hanno la possibilità di trovare non solo negozi specializzati, ma anche ristoranti gourmet e botteghe che mettono a disposizione prodotti artigianali. Il martedì, il giovedì e il sabato si svolge un mercato agricolo, chiamato Ferry Plaza Farmers Market, che viene allestito nella piazza di fronte all’edificio.

Tappa alla Coit Tower

Un’altra delle tappe che meritano di essere prese in considerazione nel corso di un tour di San Francisco è senza dubbio la Coit Tower, che offre la possibilità di godersi una vista panoramica sorprendente. Con un’altezza di 64 metri, questa torre in stile Art Deco accoglie al proprio interno diversi murales che furono realizzati negli anni Trenta da vari artisti che facevano parte del Public Works of Art Project, che mostrano scene ispirate alla vita in California negli anni della Grande Depressione, cioè la crisi finanziaria che seguì il famoso giovedì nero del crollo di Wall Street del 1929. La torre fu costruita in virtù di un lascito messo a disposizione da una benefattrice, Hitchcock Coit (da cui il nome dell’edificio), che offrì una parte del proprio patrimonio affinché fosse utilizzato per rendere la città più bella.

Alla scoperta di Lombard Street

Proseguendo nella rassegna dei siti di interesse di San Francisco, non si può non citare Lombard Street, lunga arteria stradale che parte dall’Embarcadero per arrivare al Presidio e, quindi, attraversa diversi quartieri della città. La porzione che attira il maggior numero di turisti, tuttavia, è quella compresa fra Hyde e Leavenworth Street, un segmento che è caratterizzato da una pavimentazione realizzata con mattoni rossi e dotato di una ricca decorazione floreale. Gli elementi peculiari sono, però, gli 8 stretti tornanti ideati oltre un secolo fa con l’intento di rendere più dolce la pendenza della collina, che in questo punto supera il 25%, e che quindi sarebbe stata ostica per il transito dei veicoli a motore degli anni Venti.

Chinatown

Ultima location da segnare in agenda è Chinatown, dove si raccoglie la comunità cinese più numerosa e più antica di tutti gli Stati Uniti. Da vedere non solo il Chinatown Gate, ma anche le varie strade abbellite da dragoni decorati e lanterne rosse, senza dimenticare i portali dorati e i templi buddisti. Vale la pena di citare il Tempio Tin How, ma in realtà tutti i 24 isolati del quartiere meritano l’attenzione del turista.

Visitare gli Stati Uniti con i tour di Versis America

Per visitare gli Stati Uniti nel modo più comodo e piacevole, conviene fare affidamento sui tour proposti da Versis America , tour operator italiano che si occupa di organizzare viaggi negli Usa, ai Caraibi e in Messico. È possibile selezionare la formula di viaggio che si preferisce, optando per un tour organizzato o, in alternativa, puntando sulla soluzione Fly and Drive, raccomandata a coloro che preferiscono spostarsi con la più ampia libertà. In tutti i casi, Versis America mette a disposizione un prodotto turistico di alta qualità, con le tariffe più vantaggiose.