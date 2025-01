Biella: ritrovato uno scooter rubato, decisiva la segnalazione su Facebook.

È stato ritrovato a Biella, all’angolo tra via Cavaglià e via Ponderano, lo scooter rubato nei giorni scorsi a un giovane residente in Valle Elvo, classe 2004. Il mezzo, abbandonato e con un casco attaccato al manubrio, è stato segnalato da un utente in un gruppo Facebook locale, che sapendo dell’accaduto ha permesso al proprietario di riconoscerlo in foto.

Lo scooter, evidentemente utilizzato da qualcun altro è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, a seguito dell'intervento dei Carabinieri.