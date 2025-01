Eventi, spettacolo e voglia di osare, il giovane biellese, Roberto Vercellino: "I giovani hanno voglia di divertirsi"

Da maggio a dicembre ha organizzato in città tre eventi che hanno richiamato oltre 5500 persone dal ballo di fine anno, alla festa di Natale a Capodanno. Una location: il Biella Forum. Senza contare altri eventi nel biellese, tra i quali Halloween a Occhieppo Inferiore. Lui è Roberto Vercellino, 23enne Biellese, con una laurea in comunicazione di impresa a Milano. Il suo obiettivo? Tornare a fare divertire i ragazzi in modo sano, in spazi dove non si era nemmeno mai immaginato, esempio fra tutti il Biella Forum.

“Mentre studiavo ho lavorato per anni nel settore anche a Milano – racconta Roberto di Moonlight Events - e da quando sono tornato a Biella è una cosa che faccio con piacere organizzare eventi. Noi giovani troppo spesso siamo additati come quelli che non vogliamo fare nulla, che siamo sempre al telefono, ma non è così. C'è tanta gente che vuole fare come me, ma non tutti osano, perchè hanno paura di sbagliare. Ecco, io vorrei dire a questi ragazzi di provare, tentare. Io di sbagli ne ha fatti tanti, ma solo sbagliando si impara, si arriva a fare cose belle, come quello che ho fatto io fino a ora”.

Roberto ci tiene a ringraziare chi crede in lui. “Anche a Capodanno avevamo 70 persone al Biella Forum impegnate nell'evento, tra sicurezza, guardaroba, bar e se non avessi avuto così tante persone pronte a collaborare non ce l'avrei fatta. Primi fra tutti quelli che chiamo la mia anima e il mio corpo, Gaia Gorla Neggia e Filippo Colnaghi”.

A Biella i giovani hanno voglia di divertirsi, Roberto ne è convinto. “Io gli anni della Biella con tante discoteche non l'ho vissuta – conclude – ma ne ho sentito parlare. Forse è cambiata la mentalità, la gente si è ritrovata a fare feste in casa come una volta, ma sono convinto che pian piano torneranno a essere come prima, e personalmente mi piace pensare di riuscire a riportare i ragazzi a divertirsi in modo sano anche in posti dove non si sarebbe mai immaginato, come al Biella Forum. I ragazzi hanno voglia di divertirsi solo che è cambiato il modo. Ora tutto è digitale, anche la musica: trovi cosa vuoi, quando vuoi. Quello che io voglio dare loro, che sono convinto che cerchino, sono novità, spettacolo, eventi diversi dal solito, ed è questo che voglio dare a loro”.