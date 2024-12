Ener.bit e mobilità sostenibile, l’e-bike sharing biellese si rivela vincente FOTO e VIDEO

A tre mesi dall'inaugurazione avvenuta il 24 settembre 2024, il servizio di e-bike sharing Biellese, promosso da Ener.bit in collaborazione con VAIMOO e ATAP, ha registrato un successo che va oltre le aspettative. Fin dal principio, nonostante il clima a sfavore, le bici hanno attirato un numero significativo di utenti, che agevolati dalla semplicità d’uso e dalla versatilità dei mezzi, hanno adottato la mobilità sostenibile.

La flotta di 250 bici offre una buona copertura su Biella e la cintura biellese: 72 stazioni in otto comuni, che permettono di raggiungere i principali luoghi d’interesse: “Le bici sono reperibili su tutto il territorio e ci permettono di raggiungere il centro e di muoverci liberamente – dichiarano alcuni ragazzi, che fin da subito hanno adottato le e-bike – Non possediamo macchina né moto, ma possiamo spostarci liberamente coprendo buone distanze quando vogliamo, per trovarci fra amici e compagni di scuola”. Di seguito una testimonianza presso via Italia - Biella:

Risolte le problematiche legate ai trasporti fra la stazione e il resto della città, nonché la carenza di mezzi durante le ore serali: tutti hanno la possibilità di usufruire del servizio e muoversi a prezzi agevolati. Partito con tutte le carte in regola, il bike sharing offre stazioni ben fornite che hanno riscosso particolare successo fra i giovani e tutti coloro che non sono muniti di mezzi propri. Nonostante la stretta sui monopattini, che non permette di acquistare un mezzo a prezzi contenuti, le e-bike si rivelano un’ottima alternativa.

“Un percorso di modernità per il nostro territorio – dichiara il presidente di Ener.bit, Paolo Maggia – A seguito dell’installazione pensavamo che la curva di adozione sarebbe stata meno marcata ma Vaimoo, ditta installatrice, ha riscontrato dati molto soddisfacenti, superando i pronostici. Ener.bit si impegna per promuovere la mobilità sostenibile e moderna, proprio come nelle grandi città”.

Se da un lato il Biellese può beneficiare di un servizio efficiente, dall’altro gli utilizzatori hanno adottato alcune pratiche sconsiderate che metterebbero a repentaglio la propria sicurezza e quella altrui. Diffuso l’uso improprio: “È possibile riscontrare cavalletti rotti, manubri danneggiati e portapacchi divelti a causa di chi viaggia in coppia – dichiarano gli utilizzatori – Occorre incrementare controlli e sanzioni per chi li danneggia e non ci permette di utilizzarli”.

Negli ultimi giorni, lo stallo nei pressi del Palapajetta è entrato nel mirino di qualche vandalo che ha ammassato le bici impilandole… chissà che le nuove norme in merito di sicurezza, o maggiori controlli tramite videocamere, non possano arrestare gli atti di vandalismo perpetrati negli ultimi mesi.