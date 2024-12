Biella, il CTV incontra gli enti del terzo settore

Sono ben 4 gli incontri territoriali con gli ETS – Enti del Terzo Settore predisposti da CTV per presentare il Programma di attività 2025, i servizi erogati, le modalità di accesso e le attività che si intendono realizzare nel corso dell’anno.

Gli incontri saranno anche un’ottima occasione per presentare i consiglieri/e di CTV eletti/e durante L’Assemblea dei Soci del 27 giugno 2024 e nel contempo per illustrare l’attività e il funzionamento delle varie Consulte Territoriali. A Biella l'incontro sarà il prossimo 30 gennaio, alle 17.30, nei locali di via Orfanotrofio 16.