Ponte della tangenziale, a breve i semafori, ANAS: "Per gestire la circolazione in caso di allerte"

Nei prossimi giorni Anas installerà in corrispondenza degli accessi al ponte Cervo, al km 15 della strada statale 758 “Masserano-Mongrando” a Biella, l’impianto semaforico segnalato dalla relativa cartellonistica di preavviso e indicazione. L’installazione dell’impianto semaforico è stata oggetto di apposita condivisione ai tavoli tecnici aperti presso la Prefettura di Biella nelle more dei prossimi lavori nell’alveo del torrente.

L’impianto semaforico va a completare il sistema di monitoraggio di cui il viadotto è stato già dotato nel 2022 tramite una rete di sensori collegati alla Sala Operativa Territoriale Anas di Torino e consentirà di gestire tempestivamente la circolazione in caso di allerte (sino a oggi mai rilevate), anche in considerazione dell’importanza che l’infrastruttura riveste nel contesto della viabilità cittadina.

Il ponte, costantemente monitorato e su cui sono stati eseguiti lavori di natura conservativa nel corso del 2023, sarà infatti oggetto di un ulteriore corpo di interventi che riguarderanno le aree in alveo attraverso la costruzione di diaframmi a protezione delle briglie esistenti. I lavori, inizialmente pianificati per l’anno corrente, sono stati riprogrammati per consentire alcune modifiche migliorative e affinamenti del progetto di intervento. L’investimento per l’esecuzione dei lavori, aggiornato sulla base di tali integrazioni progettuali e dell’aumento dei prezzi dei materiali, ammonta a circa 2,5 milioni di euro e trova copertura nel finanziamento Ponti Bacino del Po - Legge Bilancio 2019 e fondi Anas.

Il progetto è attualmente in fase di finalizzazione. L’avvio dei lavori è previsto nella prima metà del 2025.