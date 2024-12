Carabinieri, visita a Biella del Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta

Nella mattinata di oggi, 10 dicembre, il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, dal 1° giugno Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, il Comando di Vertice dell’Arma che ha la responsabilità del Nord Ovest della penisola (Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta), ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Biella.

Il Generale ha assunto l’attuale comando a Milano, proveniente da Roma, dopo aver svolto il prestigioso incarico di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Marco Giacometti, il Generale ha voluto rivolgere un saluto a tutti Carabinieri operanti in Provincia, dei Reparti territoriali, forestali e speciali, nonché ai colleghi in congedo dell'Associazione Nazionale Carabinieri, con i quali ha condiviso alcune riflessioni sullo spirito di servizio.

Il Generale Galletta, durante l’incontro con il personale, ha sottolineato come ogni Carabiniere debba sentire la responsabilità morale di essere degno dell’eredità ricevuta dai colleghi che lo hanno preceduto nei 210 anni di storia dell’Arma, e della stima della gente nei confronti dell’Istituzione, dando prova di esemplarità ed essendo fedele al proprio giuramento ogni giorno, in servizio e fuori servizio.

La visita in Biella è stata inoltre l'occasione per il Comandante Interregionale per incontrare il Prefetto della Provincia, Elena Scalfaro, il Presidente del Tribunale, Paola Rava ed il Vescovo della Diocesi di Biella, Roberto Farinella.