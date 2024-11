Inseguimento in città, un arresto

Aggiornamento delle 10 del 28 novembre

Proseguono in queste ore le indagini da parte della Polizia. Delle tre persone coinvolte, due sarebbero al momento fermate, mentre una arrestata con l'accusa di furto.

Dalle indagini è emerso che l'auto sulla quale i tre viaggiavano era a noleggio. Non sembra fossero residenti in provincia ma che stazionassero in zona e fossero già noti alle forze dell'ordine.

Domani dovrebbe esserci la convalida dell'arresto.

Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento ore 16.30

Sarebbero tre le persone di origine straniera fermate dagli agenti di Polizia di Stato nella tarda mattinata di oggi, 27 novembre, al termine di un inseguimento che ha provocato caos e preoccupazione nella centralissima via Lamarmora di Biella.

Non sono noti, al momento, i dettagli dell'operazione ma, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe collegata ad un tentativo di furto, o truffa, compiuto in città ai danni di un cittadino e scoperto in tempo dagli operatori delle forze dell'ordine. Le indagini sono a cura della Squadra Mobile della Questura.

Il fatto

Auto in fuga nelle vie del centro di Biella, urta tre mezzi (tra cui uno della Polizia di Stato) e viene fermata in via Lamarmora. È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, confermate da diverse testimonianze, nella tarda mattinata di oggi, 27 novembre.

La scena è stata notata da diversi passanti. Sembra che alcuni uomini del veicolo fuggito (almeno tre individui) siano stati portati negli uffici della Questura di Biella per gli accertamenti di rito.

Non sono noti, al momento, ulteriori dettagli. Sul posto, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti e gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità. Non si registrano feriti. La via è attualmente chiusa, in attesa della rimozione dei veicoli.