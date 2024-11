Accademia Perosi, Puccini 100: un secolo di musica indimenticabile.

PUCCINI 100

Uno dei più grandi compositori della storia della musica Italiana

Un uomo che con la sua musica “non fu del proprio tempo”, ma che “attraversò il tempo”

In occasione del centenario dalla morte di Giacomo Puccini, uno dei più grandi compositori d’opera della storia, la Fondazione Perosi è lieta di annunciare il primo di quattro appuntamenti in collaborazione con il Circolo Sociale Biellese che si terrà il 28 novembre 2024 alle 18:30. Protagonisti della serata saranno il soprano lirico Ivanna Speranza e il pianista Michele Nurchis.

La musica di Puccini, che continua a risuonare nei teatri e nei cuori degli appassionati, sarà al centro della serata. Tra i brani che verranno eseguiti, spiccano arie iconiche come "Sole e amore" seguita da "Sogno d’or", una dolce melodia che cattura il cuore. Dal capolavoro "Gianni Schicchi", l'aria "O mio babbino caro", un inno all'amore filiale, fino a "Donde lieta" da "La Bohème" che recapiterà all'uditorio la bellezza della gioventù e della passione. "Nel villaggio d’Edgar" la musica offrirà un assaggio della versatilità del maestro toscano. "Signore ascolta" e "Tu che di gel sei cinta" da "Turandot" mostreranno tutto il drammatico lirismo pucciniano.

Insieme ai capolavori di Puccini, il concerto includerà anche brani di altri grandi compositori italiani, come Francesco Paolo Tosti noto per le sue canzoni melodiche. Saranno eseguite "Sogno" e "L’ultima canzone", intrise di nostalgia e delicatezza, oltre a "A’ vucchella", un omaggio alla bellezza e all’amore napoletano.

Perché Puccini "è" la storia della musica e, pur "attraversando il tempo", lo costruì insieme agli altri grandi del melodramma.

Ivanna Speranza, nata a Cordoba, Argentina, si è trasferita in Italia all’età di 20 anni per perfezionare la sua formazione vocale con maestri del calibro di Arrigo Pola e Mirella Freni. La sua passione per il canto e il suo impegno la rendono una figura rappresentativa della nuova generazione operistica, capace di avvicinare l'opera a un pubblico sempre più vasto.

Michele Nurchis, pianista di talento, ha affinato le sue abilità presso l’Accademia Pianistica di Pinerolo e ha ricevuto numerosi premi in concorsi prestigiosi. Attualmente, insegna Musica da camera presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino, portando la sua esperienza e passione nel mondo della musica.

Programma:

G. Puccini: Sole e amore

G. Puccini: Sogno d’or.

F. P. Tosti: Sogno

F. P. Tosti: L’ultima canzone.

F. P. Tosti: A’ vucchella

J. Brahms: Intermezzo op 116 n 6

G. Puccini: GIANNI SCHICCHI O mio babbino caro.

G. Puccini: LA BOHEME Donde lieta.

G. Puccini: EDGAR Nel villaggio d’Edgar.

J. Brahms: Intermezzo op 118 n 2

G. Puccini: TURANDOT Signore ascolta

G. Puccini: TURANDOT Tu che di gel sei cinta.

G. Puccini: TOSCA Vissi d’arte.

Info e prenotazioni sul sito www.accademiaperosi.org