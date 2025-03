Riascoltati per voi: Coldplay - X&Y (2005)

Benvenuti nel nono appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”. Quest’oggi faremo insieme un viaggio all’inizio del nuovo secolo, precisamente nel 2005 anno in cui i Coldplay pubblicano il loro terzo album in studio, vi sto parlando di “X&Y”. Dopo il successo mondiale di “A Rush of Blood to the Head”, la band britannica di Chris Martin e soci, si trovarono a dover rispondere a grandi aspettative. Eppure, con “X&Y”, hanno creato un'opera che, pur mantenendo il loro marchio di fabbrica, ha esplorato territori più elettronici, ma sempre con la loro tipica intensità emotiva che li contraddistingue da parecchio tempo.

“X&Y” è un disco che segna un cambiamento sonoro e un'evoluzione della band, diciamo una sorta di transizione importante del suono dei Coldplay. Sebbene la band sia ancora ancorata a quelle ballate che l’hanno resa famosa, c'è una spinta verso l’elettronica e il rock alternativo che si fa sentire sin dai primi accordi di "Square One". Le tracce sono più elettroniche, più compresse, ma mantengono il tratto distintivo della band con melodie che colpiscono diritte al cuore. Un altro pezzo forte dell'album è sicuramente "Speed of Sound", credo sia una delle tracce più riuscite del disco. All’intero dell’LP, si può ascoltare un suono molto più “morbido” rispetto ai lavori precedenti, ma c'è comunque una potenza emotiva che ti fa vibrare ad ogni ascolto. Tra le mie preferite c’è anche la bellissima "Fix You", un brano che è diventato iconico e che adoro ogni volta che lo riascolto.

Se paragonato al precedente album, “A Rush of Blood to the Head”, “X&Y” è un disco più complesso e meno immediato perché adotta un sound più elettronico e atmosferico. Le ballate diventano più intricate, e i riff di chitarra si mescolano con sintetizzatori e sequencer, creando una miscela che suona sicuramente più innovativa. Però, nonostante questo, “X&Y” è stato un grande successo commerciale, debuttando al numero uno in diversi paesi, tra cui il Regno Unito e gli Stati Uniti. Con oltre 10 milioni di copie vendute, l'album è diventato uno dei più venduti degli anni 2000 e ha consolidato il posto dei Coldplay come una delle band più importanti della scena musicale mondiale.

Prima di lasciarvi cullare dalle note, vorrei invitarvi a riscoprire 'X&Y', un'opera che il tempo ha saputo cesellare, rivelandone una profondità inaspettata. Come un vino d'annata, questo disco offre il meglio di sé a chi lo sa attendere. Riascoltarlo vent’anni dopo, è possibile riscoprire le sfumature elettroniche che a suo tempo fecero scalpore, e capire come queste abbiano influenzato la musica dei Coldplay negli anni successivi. Vi garantisco che questo è un viaggio sonoro che vale la pena intraprendere ancora una volta!

I miei brani preferiti sono: “Square One “; “What If”; “Fix You”; “Talk”; “Speed of Sound” e ”The Hardest Part”.

Voto: 9

Tracce:

1) Square One – 4:47

2) What If – 4:57

3) White Shadows – 5:28

4) Fix You – 4:55

5) Talk – 5:11

6) X&Y – 4:34

7) Speed of Sound – 4:48

8) A Message – 4:45

9) Low – 5:32

10) The Hardest Part – 4:25

11) Swallowed in the Sea – 3:59

12) Twisted Logic – 9:40 – (contiene la traccia fantasma “Til Kingdom Come”)

Durata: 62 minuti.

Formazione:

Chris Martin (voce, pianoforte); Jonny Buckland (chitarra); Guy Berryman (basso) e Will Champion (batteria)

Mi piacerebbe davvero conoscere le vostre impressioni! Condividete con me i vostri pensieri non solo su "X&Y”, ma anche sui Coldplay e sull'impatto che la loro musica ha avuto sulle vostre vite. Ogni opinione è un pezzo in più di questa grande storia musicale che ci unisce.

Alla prossima tappa del nostro viaggio musicale!