A Biella torna la Folle Notte

Il prossimo primo marzo torna la celebre Folle Notte, una tradizione che ha coinvolto intere generazioni di biellesi per decenni e che quest’anno finalmente sarà riproposta dall’amministrazione attuale nella storica cornice di piazza Cisterna al Piazzo. L’evento è organizzato dal comune di Biella insieme alla storica associazione Reloaders, conosciuta per il Festival Reload.

L’Assessorato agli Eventi e Manifestazioni ha previsto un programma che parte dal pomeriggio, con il classico carnevale dei bambini, a cura della Pro Loco, che proseguirà per tutta la serata con la musica dal vivo e DJ Set. Il preludio alla Folle Notte sarà, a partire dalle 20.30, la cover band degli 883: i ‘Sempre noi’ che suonerà sul palco ubicato ai piedi delle scale dell’omonimo Palazzo. Dalle 22.30 la serata darà spazio alla musica dei DJ selezionati per l’evento a cura di Nicolò Poratelli e dei DJ dei locali Walhalla e Galileo, per proseguire fino alle 2 di notte.

“Avevamo annunciato che il 2025 sarebbe stato per la nostra città un anno di svolta per questo settore grazie ad una storica programmazione che ci dà la possibilità di sfruttare queste vetrine su scala nazionale e non solo. Sarà l’anno dell’Adunata, del Giro d’Italia, del Reload, di Bolle di Malto e di molti altri eventi – spiega l’assessore agli Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi – Oggi sono felice di poter annunciare, sulla scia del successo di Capodanno, un altro storico ritorno, quello della Folle Notte del Carnevale! Un lungo percorso che abbiamo portato a compimento grazie a tutti gli attori coinvolti. Sono certo che sarà un momento di ritrovo e socialità per tutta la città di Biella e non solo”.

L’Assessorato agli Eventi e Manifestazioni ringrazia il sindaco Marzio Olivero, l’assessore al Bilancio Amedeo Paraggio e tutta la giunta per il supporto all’iniziativa e per aver contribuito alle risorse necessarie per garantire il ritorno di questo evento rilevante per Biella.