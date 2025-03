Al Biella Jazz Club arriva il quartetto di Marta J. e Francesco Chebat

Martedì 4 marzo , alle 21.30 , sale sul palco di Palazzo Ferrero il quartetto di Marta J. e Francesco Chebat con Maxx Furian alla batteria e Giulio Corini al basso per la presentazione dell’album “Amelia”. Pubblicato dall’etichetta indipendente Clessidra Records, Amelia è il nuovo album firmato Martha J. & Chebat Quartet Featuring Giulio Corini and Maxx Furian, presente sulle più importanti piattaforme digitali da venerdì 16 febbraio 2024 e anche in copia fisica. Questa brillante formazione è costituita da Martha J. alla voce, Francesco Chebat al pianoforte, Giulio Corini al contrabbasso e Maxx Furian alla batteria, due sideman di assoluto livello fra i più richiesti nel panorama jazzistico attuale.

La tracklist si forma di undici brani, arrangiati da Francesco Chebat e autografati da Joni Mitchell (ad esclusione di A Chair in the Sky e Sweet Sucker Dance in cui il testo è della Mitchell, ma la musica è di Charles Mingus), eccezionale cantautrice canadese alla quale Martha J. e Francesco Chebat rendono affettuosamente omaggio nell’anno in cui la musicista nordamericana compie ottant’anni. Amelia rappresenta una sorta di atto d’amore in chiave jazz dedicato a questa artista, in cui il senso dello swing, il groove e il feeling del quartetto sono il leitmotiv dell’intero album. Il tutto impreziosito da suadenti venature funk, soul, da sonorità moderne che strizzano l’occhio al contemporary jazz e dallo spirito soulful che caratterizza i quattro protagonisti del CD. Per martedì 11 marzo è in programma il concerto Ruggeri D’Aiello Quintet.