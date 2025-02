“Jazz around the world”: un viaggio musicale senza confini.

Sabato 1° marzo alle ore 21.00, presso l'Auditorium Comunale di Gaglianico, i Crooner Swing Trio in concerto con “Jazz around the world” un viaggio musicale senza confini.

Il jazz è un linguaggio universale che ha viaggiato attraverso decenni, continenti e generazioni, arricchendosi di diverse tradizioni e influenze culturali. Lo spettacolo vi porterà in un affascinante viaggio tra le melodie più iconiche del jazz, con un particolare omaggio alle sonorità italiane e brasiliane che hanno saputo fondersi con il jazz, creando nuovi mondi musicali.



Dai grandi nomi come Cole Porter, Irving Berlin e Antonio Carlos Jobim, la musica si trasforma in un ponte tra il calore e la passione dell’Italia e i ritmi freschi e malinconici del Brasile. Il jazz si fonde con l’eleganza della musica italiana e la dolcezza della bossa nova brasiliana, dando vita a una miscela perfetta di emozioni e atmosfere.



In questo viaggio, il Crooner Swing Trio, composto da Daniele De Palma alle tastiere, Claudio Montagnoli alla batteria e il Crooner Alessandro d'Alesio alla voce, guiderà il pubblico attraverso le diverse influenze, dando vita a un’esibizione che celebra la ricchezza del jazz e la sua capacità di abbracciare e reinventare stili da ogni angolo del mondo.

Un tributo alle melodie che hanno segnato la storia del jazz, in un’esperienza unica che vi farà sentire l’essenza del genere e le sue infinite sfumature culturali, sempre fresche e senza tempo.