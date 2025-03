24a "Rassegna di San Giuseppe" per il Coro Noi Cantando

Anche quest’anno il coro “Noi Cantando” di Cossato, diretto da Monica Magonara, propone al pubblico la “Rassegna di San Giuseppe”, giunta alla sua 24a edizione. L’evento avrà luogo sabato 15 marzo alle ore 21:00 presso la chiesetta di San Giuseppe, in via Marconi 132 a Cossato.

Con questo appuntamento si conclude il progetto “30 anni di coro Noi Cantando & friends “ che, fra gli obiettivi, prevedeva l’avvicinamento dei giovani al canto. Per questo motivo si è deciso di ospitare e condividere la serata proprio con un coro giovanile: gli “Envie de Chanter”, diretti da Alessandra Castelli e Flavio Fraire, con sede a Envie (Cuneo).

Il gruppo, nato nel 2004, è composto da una trentina di ragazzi di età compresa fra gli undici e i venticinque anni, provenienti da tutto il saluzzese, uniti dall’amicizia e dalla voglia di cantare. Il loro repertorio è molto vasto e spazia fra generi diversi, sia a cappella che con l’accompagnamento di strumenti musicali, con numerosi brani arrangiati appositamente dal maestro Fraire. Nel corso dei vent’anni di attività il coro si è esibito in oltre duecento concerti, anche a livello internazionale, ed ha inciso alcuni cd. L’Associazione ha attivato da diversi anni dei laboratori corali - musicali per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria ed è nato un coro di voci bianche che attualmente affianca il coro giovanile in alcuni concerti.

Sabato 15 marzo sarà quindi l’occasione per riunire due realtà che condividono passioni e progetti comuni e per regalare un piacevole momento di svago musicale.

Domenica 16 marzo, invece, il coro Noi Cantando ricorderà il suo indimenticabile fondatore e direttore Vitaliano Zambon con una S. Messa alle ore 15:30, sempre presso la chiesetta di San Giuseppe a Cossato.