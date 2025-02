Trio Fenice all’Accademia Perosi: contrasti e armonie con la musica di Haydn e Brahms.

Serie Y. Mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso l'Accademia Perosi di Biella. Il Trio Fenice presenterà un programma di grande rilievo che include due opere fondamentali del repertorio classico.

La serata si aprirà con il Trio in Do maggiore HOB.XV:27 di Joseph Haydn, un'opera scritta nel 1797 che incarna l'eleganza e la vivacità tipiche del compositore austriaco. Con il suo allegro vivace, questo trio invita gli ascoltatori a immergersi in un mondo di melodie spensierate e dinamiche coinvolgenti. Il secondo movimento, un Andante di profonda introspezione, offre un momento di dolcezza e malinconia, mentre il finale riporta l'energia e l'allegria iniziali, chiudendo il brano in un trionfo di freschezza musicale.

A seguire, il Trio Fenice eseguirà il Trio in Si maggiore Op. 8 n. 1 di Johannes Brahms, una composizione che rappresenta una delle vette della musica romantica. Composto nel 1854 e rielaborato nel 1889, questo trio si distingue per la sua complessità emotiva e la ricca scrittura strumentale. L'Allegro con brio di apertura cattura subito l'attenzione con il suo tema vigoroso e le interazioni intense tra gli strumenti. Il secondo movimento, Allegretto, offre un momento di dolcezza e riflessione, mentre il finale, con la sua esplosione di virtuosismo, chiude il concerto in modo avvincente.

I biglietti sono disponibili presso l'Accademia Perosi.

accademia perosi - corso del piazzo 24 - biella



Trio Fenice

Il Trio Fenice, costituitosi nel 2021, prende il nome dalla figura mitologica che, come la musica, resiste e rinasce come valore superiore e assoluto, luce vincente e permanente attraverso il tempo. Ha frequentato il corso Post-gradum di Musica da camera presso l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma nella classe del M° Claudio Trovajoli, con cui proseguono la loro formazione, ed il corso di perfezionamento di Musica da camera con Pianoforte presso la Scuola di Musica di Fiesole con Bruno Canino, Alexander Lonquich e il Trio Gaspard. Ad ottobre 2022, il Trio è ammesso allo Stauffer Center for Strings, dove segue regolarmente il corso di Artist Diploma nella classe del Quartetto di Cremona frequentando masterclass e lezioni con personalità di fama internazionale. A giugno 2024 ha sostenuto l’audizione con esito positivo per frequentare il Master in Musica da Camera per Trio con Pianoforte all’Universität Mozarteum di Salisburgo. Nel 2022 il Trio è stato selezionato dal M° Simone Gramaglia per aderire alla rete de “Le Dimore del Quartetto”. Nell’estate 2023 ha frequentato il corso di Alto Perfezionamento di Viola e Musica da Camera tenuto dal M° Bruno Giuranna presso l’Accademia Chigiana di Siena ricevendo anche il Diploma di Merito e con cui eseguirà il Quartetto con pianoforte di Schumann op. 47 in occasione dell’International Festival and Summer Academy 2024 della stessa Accademia. Nel 2024 è vincitore di una borsa di studio per frequentare il corso di musica da camera per archi tenuto dal Maestro Oliver Wille alla Fondazione Accademia Perosi di Biella.

L’ensemble, contraddistintosi nel panorama cameristico italiano, si è esibito a maggio 2024 per “I Concerti al Quirinale” in collaborazione con Rai-Quirinale e con la Presidenza, trasmessa in diretta da Rai Radio3. Selezionato dal M° A. Lonquich e organizzato dal Centro Internazionale Studenti per “Giorgio La Pira” di Firenze ha preso parte al “Festival Musica Insieme” e dal 2022 partecipa regolarmente al “Festival Concertando – International chamber music festival” di Roma. Ha all’attivo concerti per associazioni e fondazioni come Amici della Musica di Firenze, Amici della Musica “W. De Angelis” (Campobasso), Campus Internazionale di Musica (Latina), l’Associazione “Luigi Barbara” (Pescara), Amici di Orfeo (Trento), l’Associazione “Fattorini” (Faenza).

Il Trio Fenice è risultato vincitore del 1° premio al XXV Concorso Internazionale di Musica da Camera “Rotary club Teramo Est” e del 2° premio al XXVII Concorso Cameristico Internazionale “G. Rospigliosi”. Ha seguito le masterclass di docenti come Vladimir Mendelssohn, Michael Barenboim, Oliver Wille, Antonio Valentino, David Cohen, Maja Bogdanovic, Jana Kuss, Daniel Rowland, Andrej Bielov, Jozef Luptak, Pavel Nikl, Nikita Borisov Glesby e Alexander Kovalev.

Elenoir Javanmardi suona un violino Gino Sfarra 2018.

Valentina Bionda suona un violoncello francese Paul Beuscher dei primi anni del 1900.

Elenoir Javanmardi (Violino)

Valentina Bionda (Violoncello)

Federico Del Principio (Pianoforte)

Per info e prenotazioni: https://www.accademiaperosi.org/concert/1260/trio-fenice.html