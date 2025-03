Sergio Peretti, il musicista di Graglia compare su un articolo di Novella 2000: “Insieme a Mimmo Mirabelli”

Un biellese compare in un articolo di Novella 2000. Si tratta di Sergio Peretti, musicista residente a Graglia, compositore e volto noto della musica degli anni '60. Vanta all'attivo diverse canzoni incise da artisti di quel momento, come Tony Dallara e Betty Curtis.

Ora, il suo nome è comparso in un pezzo dedicato al cantante Mimmo Mirabelli, con cui collabora dal 2012. “È un vero onore comparire in una rivista nazionale assieme a Mimmo – confida al telefono – Ci conosciamo da diversi anni e insieme abbiamo dato vita a featuring con personaggi dello spettacolo come Miriana Trevisan, Francesca Cipriani e Ronn Moss, una della star protagoniste di Beautiful”.