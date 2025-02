Lauretana al “Galà del Festival” di Sanremo News, le immagini dell’acqua più leggera d’Europa FOTO

Per omaggiare il Festival della Canzone Italiana, Sanremonews ha organizzato il prestigioso “Galà del Festival”: un evento esclusivo che ha riunito personalità di spicco del panorama artistico e imprenditoriale, oltre a numerosi stakeholder.

Partner dell’iniziativa anche Lauretana: l’acqua più leggera d’Europa servita in bottiglie dalle forme ricercate e firmate Pininfarina. A mostrarle l’influencer biellese Elvira Federico che, ritratta per l’occasione dal fotografo Alessandro Gatto, si è fatta portavoce del marchio piemontese e riconosciuto in tutto il mondo.

L’evento ha visto la partecipazione, tra gli ospiti d’onore, dell’attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta, ed è stato arricchito dalla consegna del prestigioso Premio AlpAzur, riconoscimento assegnato a chi si è distinto nel panorama imprenditoriale e sociale.

Lauretana, con oltre 60 anni di storia, si distingue per il bassissimo residuo fisso e il ridotto contenuto di sodio, caratteristiche che contribuiscono a limitare la ritenzione idrica. Grazie alle sue qualità organolettiche e chimico-fisiche, è un’acqua minerale ideale per il consumo quotidiano e perfetta per accompagnare qualsiasi ingrediente senza alterarne il sapore."