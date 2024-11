Il successo della Convention “Economia della Sostenibilità: Innovazione e Transizione nell’Autotrasporto” FOTO

Biella ha accolto la Convention “Economia della Sostenibilità: Innovazione e Transizione nell’Autotrasporto”, un appuntamento di grande rilievo per il settore dei trasporti, della logistica e dell’automotive. L’evento, organizzato con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha rappresentato un’occasione unica per affrontare i temi più attuali legati alla transizione ecologica e all’innovazione sostenibile.

Con tre tavole rotonde ben articolate, la convention ha offerto spunti e approfondimenti sulle principali sfide e opportunità del settore:

Tavolo istituzionale: incentivi e regolamentazioni per la sostenibilità; Tavolo dell’innovazione: il ruolo della tecnologia e delle trazioni alternative per il futuro dell’autotrasporto; Tavolo del territorio: le sfide degli operatori locali verso modelli logistici più sostenibili.

Tra gli illustri relatori, spiccano figure istituzionali come l’Onorevole Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e rappresentanti di primo piano del settore, tra cui il Direttore UMC Novara e Sezioni coordinate di Biella Verbano Cusio Ossola e Vercelli – DGT Nord Ovest, il Segretario Generale FIAP Alessandro Peron e diversi responsabili e manager di aziende leader tra cui Iveco, Michelin, Piaggio e l’Amministratore Unico di Borgo Agnello - Gruppo A26, co-organizzatore dell’evento Roberto Savoini.

L’importanza della sostenibilità e dell’innovazione per il territorio

A sottolineare il valore di eventi come questo è stato Federico Maio, Amministratore Unico di Monteleone Trasporti, Vicepresidente di FIAP e co-organizzatore della convention, che ha dichiarato: “Questa convention ha rappresentato un momento di grande rilevanza per il nostro territorio, non solo per la presenza di figure istituzionali e leader del settore, ma anche per la possibilità di condividere esperienze e visioni sul futuro della logistica e dei trasporti. È un’occasione preziosa per stringere nuove collaborazioni e allargare i propri orizzonti, al di là delle consuetudini quotidiane.”

L’imprenditore ha poi aggiunto:

“Eventi come questo permettono di approfondire temi cruciali come l’innovazione, la sostenibilità e le trazioni alternative, stimolando un dibattito costruttivo anche tra esperti. Desidero ringraziare tutti i partecipanti, dall’amico Onorevole Ministro Gilberto Pichetto Fratin, agli ospiti e relatori che hanno fatto anche lunghi viaggi per essere con noi, fino ai rappresentanti delle istituzioni locali, come il Presidente della Provincia di Biella, che ci ha onorato anche lui con un intervento inaspettato durante il terzo tavolo.”

Un evento arricchito dalla solidarietà

La convention non è stata solo un momento di riflessione e confronto, ma anche di impegno sociale. Durante l’evento, sono stati consegnati i fondi raccolti durante la recente Festa dei Carrettieri e degli Autotrasportatori alla LILT di Biella, a sostegno di progetti di prevenzione terziaria e riabilitazione. Un gesto concreto che testimonia l’attenzione del settore non solo verso la sostenibilità ambientale, ma anche verso il benessere della comunità.

Uno sguardo al futuro

La mattinata si è conclusa con un ringraziamento speciale ai moderatori, il Giornalista nei Settori Trasporti e Logistica, Francesco Oriolo, e il Direttore Editoriale di Newsbiella, Mauro Benedetti, che con la loro esperienza e professionalità hanno guidato il dibattito, rendendolo fluido e coinvolgente.

Con questo evento, il settore ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di guardare avanti, valorizzando l’innovazione e promuovendo una visione sostenibile che mette al centro il rispetto per l’ambiente, l’efficienza e il progresso tecnologico.

“Il futuro è già qui, e iniziative come questa ci aiutano a costruirlo insieme,” ha concluso Roberto Savoini, con un invito a guardare avanti e partecipare attivamente ai prossimi appuntamenti dedicati al futuro e all’innovazione.