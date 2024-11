La Città di Biella premiata per miglior performance "Reddito e Ricchezza"

Presso la Torre Velasca di Milano, l’Assessore Edoardo Maiolatesi ed il portavoce dell’Amministrazione Comunale Luca Castagnetti hanno partecipato all’evento “Qualità della Vita” organizzato dal quotidiano ItaliaOggi.

Maiolatesi: "La Città di Biella è stata protagonista, ottenendo il riconoscimento di miglior performance nella categoria “Reddito e Ricchezza”. Un attestato che dimostra la potenzialitá del nostro territorio e dei suoi cittadini, grazie ai quali si arrivano a grandi risultati come questo."

Il Portavoce del Sindaco di Biella intervistato dalla Redazione, dopo aver portato i saluti del Sindaco Marzio Olivero, rispondendo alla domanda "Quali politiche ha messo in atto il Comune per favorire la crescita economica e per migliorare le opportunità di reddito delle imprese e delle famiglie?", ha dichiarato:

"Ciò che ha favorito la crescita economica e ha permesso tante volte ai nostri cittadini di rialzarsi da momenti difficili di crisi è una caratteristica peculiare del nostro territorio: la prima caratteristica dei biellesi, l'operosità. È dall'800 che a Biella, come nelle vallate che la circondano, i biellesi lavorano producendo ricercati filati e splendidi tessuti. I biellesi sono abituati da sempre a "mettersi in proprio", a creare delle micro aziende che poi crescono e diventano piccole e medie aziende, che permettono di creare ricchezza. Aziende che, certe volte, sono diventate grandi. Penso ad aziende che tutti voi conoscete, come Zegna, Loro Piana e Piacenza. Ma sono i piccoli imprenditori quelli che, tutti insieme, hanno creato la ricchezza e continuano a crearla. Ora, come Amministrazione locale, abbiamo un traguardo da tagliare: avvicinare Biella a Milano e Torino. Finalmente sono partiti i lavori per il peduncolo autostradale, ora stiamo cercando di combattere la battaglia del collegamento ferroviario. Questo è l'impegno dell'Amministrazione comunale per i prossimi anni."