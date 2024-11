Accademia Perosi in concerto: presentati due appuntamenti di musica da camera.

Mercoledì 20 novembre 2024 | h: 18:00

Sala Concerti - Accademia Perosi

Trio Visconti

violino, violoncello, pianoforte

La banalità delle forme. #piazzoperosi

Venerdì 22 novembre 2024 | h: 20:45

Sala Concerti - Accademia Perosi

Malion Quartett

quartetto d'archi

A #piazzoperosi il confronto tra forma e contenuto nella musica da camera.

Il concerto con talk sarà un'opportunità per immergersi nel mondo della musica da camera, dove il dialogo tra opere di compositori storici e contemporanei diventa protagonista. Brani iconici di maestri come Beethoven, Schumann, Mozart, Schubert e Silvestrov saranno l'occasione per riflettere sul complesso rapporto tra forma e contenuto.

Mercoledì sera, alle 18:00, la Fondazione Accademia Perosi ospiterà un talkoncerto con il Trio Visconti, dedicato a due figure fondamentali della musica classica: Ludwig van Beethoven e Robert Schumann.

Il programma si aprirà con il "Gassenhauer Trio" di Beethoven, composto nel 1798. Questo brano rappresenta un momento di transizione tra il classicismo e il romanticismo. Il termine "Gassenhauer" si riferisce a melodie popolari, e Beethoven riesce a combinare temi accessibili con una struttura complessa. Le tre sezioni – Allegro, Andante e Allegretto – offrono una varietà di atmosfere, caratterizzate da una vivace interazione tra gli strumenti.

Successivamente, il concerto presenterà le "Fantasiestücke" di Robert Schumann, un compositore centrale nel panorama romantico. Queste opere, scritte in un periodo di intensa creatività, includono le "Fantasiestücke" per violoncello e pianoforte (Op. 73) e per trio (Op. 88). La prima, del 1849, riflette un’introspezione profonda, con una scrittura melodica e armonica che evoca stati d’animo vari, dal lirismo malinconico a momenti di fervore.

Le "Fantasiestücke" per trio, composte nel 1842, offrono un’analisi simile, ma con una diversa tessitura strumentale. Schumann crea un dialogo tra i tre strumenti, conferendo a ciascuno un ruolo distintivo, pur mantenendo una coesione armonica. La scrittura è densa e ricca, invitando l’ascoltatore a una riflessione più profonda sull’interazione tra le sonorità.

Trio Visconti

Anamaria Rusu (Violino)

Valerio Battaglia (Violoncello)

Eric Tornabene (Pianoforte)

Il Trio Visconti nasce nel 2023 a Milano dall’unione di Anamaria Rusu al violino, Eric Tornabene al pianoforte e Valerio Battaglia al violoncello, tre musicisti che affiancano alla carriera da concertisti solisti, insegnanti ed orchestrali la musica da camera. Il loro repertorio spazia dal classicismo alla musica contemporanea e si esibiscono in varie città italiane come Milano, Arezzo, recentemente partecipano alla XVII edizione del festival “Pozzuolo in Musica”. Insieme hanno frequentato i corsi di perfezionamento in musica da camera della Società dei Concerti di Parma sotto la guida di Alberto Miodini e Pierpaolo Maurizzi, seguendo inoltre gli insegnamenti di Konstantin Bogino all’Accademia Perosi di Biella. Frequentano attualmente il Master di II° livello in musica da camera presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma e l’Accademia Perosi di Biella.

Programma:

L. v. Beethoven: Trio in sib maggiore op. 11 "Gassenhauer Trio"

R. Schumann: Fantasiestucke op. 73 per violoncello e pianoforte

R. Schumann: Fantasiestucke op. 88 per Trio

Astri nascenti della musica da camera al Perosi con il Malion Quartett di Francoforte

Il concerto di venerdì 22 novembre 2024 presso l’Accademia Perosi presenterà tre opere significative della musica da camera, ciascuna rappresentativa di un periodo e di uno stile distintivo.

Wolfgang Amadeus Mozart: Quartetto per Archi in Re Maggiore, K. 499

Mozart, figura centrale del classicismo musicale, nella sua opera K. 499, scritta nel 1786, riesce a fondere freschezza melodica e rigore formale. Questo quartetto si distingue per la scrittura equilibrata e il dialogo attento tra i quattro strumenti. Ogni movimento offre una varietà di atmosfere, spaziando dalla leggerezza alla complessità, e rappresenta un esempio chiaro delle capacità compositive di Mozart.

Seguirà il Quartetto n. 14 in Re Minore "La morte e la fanciulla", D. 810 di Franz Schubert.

Composto nel 1824, il quartetto di Schubert è uno dei lavori più noti nel repertorio da camera. Il titolo riflette il tema della vita e della morte, con il primo movimento basato su un lied di Schubert stesso. La composizione si caratterizza per la sua intensa espressività, dove ciascuno strumento contribuisce a un affresco sonoro denso. Il finale, in particolare, offre un contrasto tra tensione e liberazione.

Valentin Silvestrov: Ikone. In questo contesto, la musica contemporanea di Valentin Silvestrov si distingue per il suo approccio innovativo. Composta negli anni '90, "Ikone" esplora nuovi linguaggi e sonorità, allontanandosi dalle tradizioni precedenti. La scrittura minimalista e meditativa di Silvestrov invita l'ascoltatore a una riflessione profonda, creando un’atmosfera di sospensione temporale. La sua musica funge da ponte tra il passato e il futuro, combinando elementi tradizionali con nuove idee.

Il concerto alzerà il sipario su un’ampia gamma di stili e periodi, offrendo una panoramica della musica da camera che spazia da Mozart a Silvestrov. Un’opportunità per apprezzare l’evoluzione della composizione musicale attraverso i secoli.





Malion Quartett

Alex Jussow (Violino)

Miki Nagahara (Violino)

Lilya Tymchyshyn (Viola)

Bettina Kessler (Violoncello)

Il Malion Quartet è considerato uno dei quartetti più versatili della giovane generazione emergente. Fondato a Francoforte nel 2018, il giovane quartetto ha goduto di una carriera crescente sul palcoscenico internazionale, oltre che di nuovi formati per i quali hanno ricevuto grande successo. Poco dopo la fondazione del quartetto, sono diventati borsisti della Fondazione Villa Musica Rheinland-Pfalz e hanno vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali come il Deutscher Musikwettbewerb 2022, nonché il Concorso internazionale di quartetto d'archi della Irene Steels-Wilsing-Foundation 2023 e il Concorso internazionale di musica da camera di Osaka 2023. Inoltre, i quattro giovani musicisti hanno ricevuto importanti borse di studio dalla Deutsche Stiftung Musikleben, dal PE-Förderungen Mannheim e dall'Ensemble Scholarship della Society of Friends and Sponsors dell'HfMDK Frankfurt. Il quartetto ha suonato in concerto all'Alte Oper di Francoforte, alla Philharmonic di Colonia, alla Wigmore Hall di Londra, alla Izumi Hall di Osaka, al Beethovenfest di Bonn e alla Cité de la Musique di Parigi nell'ambito della Biennale del 2022. L'ensemble è stato selezionato come "Quartetto in Residenza" presso il Holzhausenschlösschen di Francoforte per il 2023, seguendo quartetti di fama internazionale come l'Aris Quartet e l'Eliot Quartet. Nel quadro del loro debutto alle Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 2023, hanno collaborato con artisti come Alfred Brendel, Kit Armstrong e Quatuor Hanson. Altre collaborazioni artistiche speciali includono "Kosmos Widmann" con il compositore Jörg Widmann al Heidelberger Frühling Festival 2021, oltre a collaborazioni di musica da camera con Martin Stadtfeld, Харlul Schlichtig e il Vogler Quartet. Appassionato sostenitore dell'educazione musicale, è particolarmente importante per l'ensemble portare concerti insoliti a un vasto pubblico. Questo ha ispirato lo sviluppo del loro formato speciale per concerti: ON/OFFstage. Sulla base di questo concetto, il gruppo ha fondato molti dei suoi progetti, come il Malion Music Festival e una serie di concerti intitolata "What has Beethoven got to do with me?". Il loro video musicale di "Große Fuge" di Beethoven è stato nominato per un premio Opus Klassik 2022. I diversi progetti del Quartetto Malion hanno anche incluso numerose registrazioni per SWR e WDR, oltre a esibirsi come ospiti nel programma radiofonico "Einstand" su Deutschlandradio Kultur. Il giovane quartetto è generosamente sostenuto dal Deutsche Musikrat, GVL, Deutsche Orchester-Stiftung, PE-Förderungen Mannheim e Freunde der Villa Musica. Inoltre, l'ensemble ha avuto l'onore di essere accettato nel programma di borse di studio della Deutsche Stiftung Musikleben e nella piattaforma europea MERITA. Il quartetto ha ricevuto una guida musicale essenziale, lavorando intensamente con il prof. Eberhard Feltz, così come i membri del Alban Berg Quartet e Cuarteto Casals. Ricevono lezioni regolari dal prof. Tim Vogler presso l'HfMDK Frankfurt a. Main e dal prof. Oliver Wille al HMTM Hannover.

Di seguito il programma:

W.A. Mozart: String Quartet in D Major, KV 499

F. Schubert: String Quartet no. 14 in d minor “Death and the Maiden”, D810

V. Silvestrov: Ikone

Info e prenotazioni sul sito www.accademiaperosi.org